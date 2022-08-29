上個月Kiki & Lala終於從李美萱的巨肚中退房，有份量的小小身軀讓夫妻倆開心又感動。經歷過小產、試管嬰兒療程到如今成功卸貨，熱愛紀錄的美萱留下不少寶貴的影像，樂於分享的她，也希望藉自身經驗，鼓勵每一位正跑在求子馬拉松路上的媽媽。

比堅持更難的是放棄

「生小孩不能等，如果想生就要把備孕當做優先事項。」

如今許多女性一心為事業拼搏，因為一旦步入婚姻難免要在育兒與職場之間取捨。踏入婦產科診間，為求子而來的大部分都是傑出女性。事業心極強的美萱曾經亦是職場女強人的一份子，當時她正做著新聞主播這份光鮮亮麗的工作，也單身了近2年，哥哥突然關心起她的婚姻大事才讓36歲的美萱意識到若想要擁有自己的家庭，時間已經很緊張。因此她開始積極準備，用交友軟體找對象。「不誇張，我當時找男朋友像跑業務，走KPI模式的。」

一直以來都很嚮往建立家庭的她，成婚後就開始計劃生小孩。一開始她也努力地兼顧職場與備孕，但後來被調到晚班，生理時鐘被打亂，身體狀況逐漸下滑；加之她與老公是假日夫妻，備孕受時間限制。離職的想法在心裡醞釀許久，一面是自己的事業，另一面是人生下一階段的大門，美萱自言近1年的時間都在搖擺不定，沒辦法做到毅然決然地離職，因為在這一行業已拼搏十多年，心裡也會為沒辦法重返新聞台、沒有轉換跑道的能力，甚至是失業而焦慮慌張。

取捨育兒與職場，規劃與行動力是關鍵

彷徨的美萱為此諮詢許多過來人的意見，最後顧慮到年齡的因素，還是決定離職。她表示職場女性備孕期間，規劃是最關鍵的一環。行動力超強的她立定目標就勇往直前，離職前早早開始綢繆，不但多接了一些講師的工作、為廠商客戶行銷，甚至接了經紀人的工作，為現在的事業打下良好的基礎。「取捨很重要，有得必有失。」美萱建議職場女性若無法兼顧兩者，不要捨不得事業，因為生育始終有年齡的門檻，而她也正是經過規劃與取捨，才邂逅了更多機遇，獲得如今自由度更高的事業。

沒有打倒你的，終將使你變得強大

在懷上雙寶前，美萱曾自然懷過一個寶寶。但在8週時，小朋友就失去心跳了。當時產檢的超音波照了好久，醫師照完後緘默良久，才開口宣佈寶寶胎停的噩耗。還沒沉浸在為人母的幸福多久就被這一消息震撼，她在診間淚流不止。引產手術的前一天，公公帶夫妻倆去拜拜祈求手術順利，意識到待在腹內的小生命要與自己分離的不捨、難過以及對手術的害怕，讓她當下忍不住掉淚。「我也覺得怎麼會發生在我身上呢？但又要告訴自己這已經是事實，要努力去面對、安排後續事宜。」

如今舊事重提，美萱仍難掩悲痛，但她願意接納悲痛，將之轉化為成長的養分。「人生不是一帆風順的，當出現低潮的時候就要勇敢去面對。」如今回想起來，小朋友即使出生也會發育不健全，或許正是體貼父母才先行離開。美萱也感謝這次的錘煉淬就了一個更強大、更為勇敢的自己，也令她更為堅定離職備孕的選擇。

只要起跑，就一定會有到達終點的一天

一離開主播台的工作崗位，美萱就馬不停蹄地進行試管嬰兒的療程，並在做完療程後隔月就成功懷上，前後不過3個月時間，讓她更慶幸自己做出了取捨。不過，「做試管療程的過程就像沒有終點的馬拉松，並不是付出就會有收穫，充滿了不確定性。」比起克服對

打針的恐懼，她認為最困難的反而是面對未知。曾經歷過胎停的她，即使成功懷孕仍被陰霾籠罩，照超音波時只要護理師不說話就會驚慌、害怕。美萱坦言最初也對獨自去看診自信滿滿，但踏入診所的那刻，回想起前一年也在同樣的時間點失去寶寶，難過的情緒紛擁而上，還是不禁潸然淚下。

能順利調整心態有賴於正向的思考與身旁人的支持。因此她建議大家不要獨自面對，儘管先生對生產一竅不通，但他的心意與存在能給予備孕中的另一半源源不斷的安全感。在這場終點未知的馬拉松中，抵達的時間或許不同，但「只要起跑，就一定會有到達終點的一天。」驀然回首，克服的阻礙與艱辛早已堆疊成了如今的幸福。

忙到升空的新手媽生活

3個月前美萱順利卸貨雙子星寶寶Kiki & Lala，面臨育兒的新挑戰。出月子中心的她忙成陀螺，感歎「就像從人間蒸發上外太空」。雙寶往往剛哄睡一個，另一個又醒來；或是一個哭另一個也跟著一起，大哭時又怎麼都找不出原因。忙得焦頭爛額的美萱笑說孕期真的算幸福，只是頻繁起夜上廁所，但如今睡眠被中斷後都要強撐著快耷拉下來的眼皮哄寶寶。

值得慶幸的是家裡有婆婆這個育兒高手，讓美萱不用一打二，還能擠出時間工作。但婆婆週末回老家時，新手爸媽還是會被搞得分身乏術，「平常我們6點就可以吃晚餐了，但婆婆不在就要等到9點才能吃，而且還陸陸續續吃到11點。」不過看著寶寶可愛的模樣，內心湧上的滿足與喜悅就能療癒父母的疲憊。孩子打呵欠、一顰一笑以及萌萌的眼神都是對父母的心臟暴擊，之前連養寵物都不曾的美萱每每看到孩子的臉蛋都不禁感歎生命的神奇，忍不住用鏡頭瘋狂捕捉！

雙子星性格大不同，雙倍甜蜜暴擊

由於自己喜歡雙子星，剛好懷上姐弟倆，美萱開心地以Kiki & Lala作為寶寶暱稱。不過雙寶性格大不同，美萱表示弟弟性格有點「憨憨的」，「他很像老公，很乖很老實，有淳樸的感覺。而且弟弟超愛睡覺，有時姐姐大哭都吵不醒！」性格比較膽怯敏感的姐姐Lala則更像媽媽，很需要安全感，睡覺也不安分。美萱坦言弟弟的性格比較討喜，常常用無辜又好奇的眼神看人，純真無邪的嘟嘟臉簡直是「媽媽殺手」。所以長輩都會覺得弟弟更可愛一些，自己也偶爾會有偏心的時候。內疚的美萱甚至還夢到姐姐跟她抱怨自己偏心弟弟。手心手背都是肉，承受雙倍甜蜜的她也認真地說現在白天都會多抱女兒，努力給予孩子平等的愛。

主播李美萱離職跑完求子馬拉松 喜迎雙子星。（圖/ 嬰兒與母親提供）

愛每個時期的自己

美萱透露自己產後其實也經歷過低潮的時刻。最初躺在床上難以動彈，連坐起身都會帶來錐心刺骨的疼痛，尤其雙寶撐出的巨肚讓她宮縮更為嚴重。因為過於疼痛，連坐起身、走路都要重新練習適應，甚至上廁所坐在馬桶上都需要人攙扶。失去行動自主權的感覺很糟糕，加上思緒、反應力也變得遲鈍，讓她不禁擔心是否有辦法恢復過去的狀態。肚子墜著雙寶留下的「行李」、皮膚狀況不如從前，白髮蒼蒼的自己，和過去光鮮的主播形象巨大的落差使她受到了衝擊。過往最愛的美食也興致缺缺，對吃貨的她而言更是雪上加霜。「覺得自己突然喪失了很多東西。」不過在月子中心上課時聽到心理師說「愛每個時期的自己」，令她振作起來，認真保養、調適心態。走出情緒低谷後，她更感謝這段賦予許多情緒的經歷，讓她的人生變得更完整。現在的她更能從切身的經歷體諒他人，也更想幫助行動不便的族群。

日常瑣事才是情深之處

從備孕一路至今，美萱也很感謝先生193的陪伴與支持，更慶幸能遇見體貼的他。不善言辭的他不會給予浪漫的驚喜，但他的深情潤物細無聲地浸入生活。提起老公，美萱仿佛有說不完的事跡，語氣中充滿是自豪與愛意。不管是忙碌一週後仍願意陪著到處跑活動工作，耐心地陪伴一整天；或是任勞任怨尋找拍攝角度；或者工作完一回頭，默默收好電腦與教材的他。這些數不盡的溫柔，拼湊出了生活的模樣。

「進入婚姻後其實反倒是生活上的事情最讓人感動。我不想要耳環首飾，更務實的幫忙反而更重要。」她自曝先生193的脾氣很好，即使覺得不耐煩仍然會默默去處理（笑）。在育兒任務中，不擅長照顧小孩的他會主動分擔家務。起夜時也體諒老婆平常育兒辛苦，即使自己工作勞累也會包攬餵奶工作，讓美萱滿足地笑說：「他就是一個很可以生活的另一半。」

育兒也要有Me Time，為兼顧二者奮鬥

「我並不希望生活只有育兒，還是會希望有自己的 Me Time。」為了達到這個目標，即使是孕後期行動不便，承受著懷孕與工作雙倍的勞累負荷，美萱仍堅持工作。甚至幽默地分享自己生產前一天還很冷靜地跟客戶用Line「請生產假」。

「如果停掉1～2個月，就會失去很多機會。」她坦言自己未來希望能夠兼顧自我與家庭，不打算回到電視台忙碌的職場環境，且未來一家人可能會隨著先生的工作調度前往美國生活，因此自由度高的工作就尤為重要。美萱笑說，現在的生活真的完全與過去不同，也很感恩自己當初邁出了改變的第一步，讓往後的人生迎來了不一樣的景色。

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年8月號)