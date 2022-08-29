余苑綺21日病逝，享年39歲，今舉行追思音樂會，遺體在中午火化後，在親友的陪同下，長眠於基隆擁恆文創園區「時光學苑」，與余天好友豬哥亮當鄰居。因余苑綺疼愛的愛犬Yaya 3年前以15歲高齡離世，所以談到余苑綺生前交代事宜，余祥銓說：「她生前希望可以跟狗狗（Yaya）放在一起，狗狗骨灰有帶來，爸媽今天不方便送，會找一天來一趟。」他也跟豬哥亮打招呼：「希望阿伯照顧二姐。」

而追思會上，擔任主禮牧師的藝人宋達民致詞時透露，余苑綺4歲女兒樂樂夢到媽媽，「亞萍姐告訴我，綺綺（余苑綺）女兒樂樂前幾天夢到媽媽了」，她說媽媽穿著白色的衣服露出燦爛微笑，隨後便走進一道光中。所以問起余苑綺女兒，余祥銓語帶不捨，「她都知道。」十分懂事。

據了解，擁恆占地共53公頃，園區內有不同區域，也為不同宗教進行區隔。擁恆文創發言人王志欽表示，除了豬哥亮之外，音樂人陳志遠老師也選擇擁恆，做為永遠的家。其實擁恆對於余天夫婦來說，非常熟悉，因為豬哥亮辦追思晚會的時候，余天全家人都在，他們很喜歡這個地方，最後在幫女兒余苑綺挑選安息之地時，第一時間想到，就是擁恆園區。余祥銓也認為這裡應該是二姊會喜歡的地方。