年底卸任，魏嘉賢轉戰縣議員，下午完成登記。（王志偉翻攝）

即將在年底卸任的花蓮市長魏嘉賢，今下午2時由家人陪同登記參選議員，他的弟弟前市民代表魏鈺晟，稍後也完成登記選市代，另一弟弟魏嘉彥則是參選花蓮市長，一家三兄弟「分進合擊」，為花蓮市選區投下震憾彈。不過魏嘉賢將面臨黨紀問題，國民黨花蓮縣黨部表示，最重將開除黨籍。

花蓮政治家族「魏家班」，在地方動見觀瞻，爸爸魏東河和媽媽林珉慧都曾任縣議員，3位兒子，老大魏嘉賢擔任市長、老二魏嘉彥現任議員，將轉戰選市長、老么魏鈺晟是前市民代表，再次投入代表選舉，而大女兒魏如薰也曾任市代。魏東河的哥哥魏木村也曾任市長，地方基層實力紮實。

曾擔任議員的魏嘉賢，6年前投入市長補選並連任，年底即將屆滿卸任，而他的下一步也備受市民關切。今天上午舉辦就職6週年，魏嘉賢細數這6年施政點滴，下午則由太太、兩個女兒、全家陪同到選委會完成登記確認參選花蓮市選區縣議員。

魏嘉賢表示，市長任內，每一天都在想如何讓這個城市更進步，如何讓在地人認同這個城市，讓外地遊客喜歡這個城市，如何讓需要幫助的弱勢朋友能有更多獲得資源的管道。

他說，經思考後，決定參選花蓮縣議員，回歸成為一個監督者的角色，替每一位花蓮鄉親把關預算，他也會利用在市長累積的施政經驗，向縣府提出建議，未來會強力要求縣府給予花蓮市公所更多且合理的補助經費，讓地方建設經費更順暢。

魏嘉賢以「無黨籍」登記參選，很多人擔心他會不會被開除國民黨籍，他說，中央黨部也有打電話跟他溝通類似狀況，心情勢必受到影響，但是對民眾服務的心不會有任何影響。

國民黨在花蓮市議員選區早已完成提名、徵召，魏嘉賢突然登記參選，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示「深感遺憾」，他說，提名過程都是按照中央規定，對於黨籍同志未經黨提名會議、審核，逕自參選，將通案彙整，報請黨中央做後續處理，有關違紀參選者，撤銷黨籍或最重開除黨籍。