鍾欣凌（左起）、李玉璽、莎莎、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

莎莎評分標準是料理要有「愛」。（衛視中文台提供）

衛視原創《鴻門家宴 婆媳廚房》本周五（2日）將播出第2輪高壓淘汰賽，由藍波、林道遠及章俊彥3個家庭爭奪最後2張四強門票；林道遠、靜香及媽媽在「快速料理賽」中，將指定食材米發揮的淋漓盡致，3人聯手在短短時間內竟完成3道菜，運用3種米做出主食、副食、甜點齊全的完整套餐，被評審盛讚是參賽至今完成度跟美味度最高的一次，大家一陣好評讓靜香當場鼻酸哽咽十分感動。

在第一階段激烈的「快速料理賽」時，一直被開玩笑是被神保佑晉級的林道遠一家，在一家3口聯手下，運用3種不同的米，在短短25分鐘內做出主食、副食及甜點的完整套餐，莎莎吃下第一口就說：「嚇歪了我，太好吃了」，鍾欣凌則大讚「可以去餐館賣了」，當屬擁有專業廚藝的索艾克，評價整套料理是參賽至今完成度跟美味度最高的一次時，意外讓靜香感到一陣鼻酸，她哽咽地說道嫁進林家7年，自己從不會煮飯到現在可以煮出多道料理，全因自己很愛這個家，所以很願意為這個四代同堂的家付出，讓Ella（陳嘉樺）想起媽媽也是如此為家人付出，忍不住跟著鼻酸。

本集客座評審邀請到吃遍世界各地美食，並擁有絕對味蕾的莎莎擔任，她出場時揮手致意並帶著迷人笑容，當所有人都把目光放到她身上時，她害羞地飛快跑向評審席大喊：「好尷尬！這條路（出場）怎麼那麼長！」讓李玉璽笑說：「第一次看到跑過來的評審」。莎莎表示自己的評分標準，因為參賽家庭都是一家人，所以料理必須要有愛的感覺，烹飪過程中的分工合作也會影響分數。《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚間10點在衛視中文首播，每周日晚間8點於華視播出。