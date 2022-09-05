小S（徐熙娣）與S媽在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》討論「高情商」話題，她提到外界總認為她討好人、巴結公婆、怕老公，不過她則覺得好話可以甜死人，也可以運用機智處理情緒，同時她也鄭重聲明很多節目上的直白對話都是為了效果，因為私底下的她很注重禮貌。

小S覺得高EQ不是不能生氣，而是要懂得運用機智來處理情緒，因為只有沒用的人才會亂發脾氣，她說處理事情的方法很多，不要把自己逼到潑婦罵街的路線，所以她盡量避免紛爭。

小S提到有次全家一起吃飯，一人一顆小肉粽，婆婆吃得很開心連連讚美，老公Mike接著開口說：「媽媽你如果不夠的話，熙娣的可以分一些給你！」小S頓時覺得心裡一把火，「老公怎麼不自己分給媽媽呢？」但她沒有生氣還是笑說，「好！媽媽我分給你！」隨後挖了一角送過去，婆婆看了說：「怎麼只有飯？料都沒有，我記得你不喜歡吃料！」小S接著搞笑說：「媽媽！你這樣講，我罪惡感有多深，我還是好媳婦嗎？來來來，我們的都給媽媽吃！」大家哈哈一笑，化解尷尬危機。

小S覺得一口飯只是小事，根本不需要生悶氣，化解就沒事了，而且不僅家庭生活如此，在工作也是如此，她喜歡工作現場氣氛歡樂，更能激發創意。S媽覺得小S很貼心，很懂得活絡氣氛；她說自己最怕遇到說自己「講話很直」的朋友，明明知道自己說話會傷人，還標榜這一點，更少根筋。

有人覺得小S都委屈自己來討好身邊人，她不認為，反而覺得人有很多面，不能只用一種模式面對所有人，更不要把自己變成只有一面的人；此外，S媽覺得爸媽教養小孩也要注意情商，千萬不能讓小孩畏懼爸媽，怕久了，將來有什麼事情都不會跟爸媽分享了。