生小孩原本是分享喜悅，然而，有位媽媽前往內湖三總生女兒，沒想到疑似護理師的疏忽，導致她的女兒遭受25%的嚴重燙傷，但是，負責處理的護理師卻強調「放完熱水有加冷水」，不過她則質疑對方「根本是忘記放冷水」；對於此事件發生三總回應了。

一名媽媽在臉書社團「2022虎寶寶媽媽Baby Tiger」心痛發文，她表示5月份在內湖三軍總醫院生下女兒，但僅在出生後看了幾眼，就被護理師帶走，自己也住進了隔離病房，豈料，原本應該是開心分享喜悅，卻在幾個小時後變調。

這名媽媽提到躺在床上忍著生完產傷口的疼痛，院內有名小兒科醫師突然來訪，並直接向她道歉說道「小孩在嬰兒室洗澡時燒燙傷」，讓她難以置信不斷確認腳上的腳環是不是自己的名字。

然而，在她追問護理師得到的回覆是「放完熱水有加冷水」，但她嚴重懷疑這樣的說法，看著女兒「全身25%的深淺二度燒燙傷」，過了3個月皮膚的色差還是很嚴重，分明就是忘記加冷水。

有名媽媽到三總生下女兒，卻疑似護理師疏忽，導致女兒慘遭25%燙傷。（翻攝自臉書2022虎寶寶媽媽Baby Tiger）

她原本想自己在三總生了女兒後，女兒就會受到妥善的照顧，自己也可以好好的休息，但是女兒因燙傷住院19天，而自己也哭了19天，雖然有說坐月子不能哭，但是被告知女兒有7天觀察期(危險期)，在怎麼堅強自己還是倒下了，並且產後憂鬱也更為嚴重。

她想到三總處理狀況消極，讓她再度受傷，「到現在連賠償意願都很低，覺得孩子現在沒事了，都醫好了？請問孩子會說話了嗎？孩子可以表達哪裡不舒服？汗腺有沒有受影響或是傷口哪裡隱隱作痛？25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩，不懂院方為什麼可以這麼輕描淡寫的帶過？」。

她表示這3個月的期間「一直沒有辦法放過自己」，覺得自己當初為什麼要選擇去三總生產苦了孩子，晚上還會不自覺夢到「女兒燙傷後的畫面」，眼淚也不自覺地流下來；她也為自己打氣喊話「孩子，不要怕，媽媽會保護妳也會幫妳討一個公道，妳只要健健康康的長大就夠了」。

從原PO上傳的照片可見，原PO女兒的左側臀部的皮膚整片脫落，變成鮮紅色燙傷傷口，還可以看見皮膚遭燙傷後捲縮起來的白色皮膜，難以想像洗澡水有多燙，讓原PO女兒慘遭嚴重的25%燙傷。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「好扯的錯誤，連小孩都知道要先放冷水再放熱水」、「扯到不行欸！太過分了吧」、「看到眼淚都流出來了，希望寶寶趕快康復」、「寶寶下水前也會用手再次試過水溫吧，代表連試水溫都沒有啊！」、「真的很誇張，沒有基本常識嗎？不用試水溫」、「太誇張的傷口了！媽咪一定要堅持」。

對於這次發生的事件，內湖三軍總醫院發聲明表示「因本案未徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私，本院不便對外說明」。