性感女神邱淑貞和富商老公沈嘉偉婚後育有3個漂亮女兒，其中最為人所知的是大女兒沈月，遺傳媽媽好基因，擁有甜美外型和姣好身材，常出席時尚活動和拍攝雜誌等；近日她飛到南韓參加時尚活動，一身白色平口禮服凸顯優雅氣質與身材，連和女明星合照都絲毫不遜色。

沈月近日飛往韓國參加《WWD Korea》雜誌舉行的時尚活動，該地點在江南的朝鮮皇宮豪華精選酒店，隸屬萬豪酒店集團旗下，場地布置得相當豪奢，沈月一襲純白禮服襯托優雅氣質，多層的裙襬設計增加少女的嬌俏感，平口衣領展現她的傲人上圍，事業線十分惹眼，再加上鑽石系列的耳環及項鍊，整體造型基礎款中藏有小巧思，非常適合她。

沈月今（5）日在Instagram以英語發文：「在《WWD Korea》舉辦的鑽石之夜度過一段愉快的時光，謝謝最佳榮譽貴賓鄭志剛邀請我。」照片中沈月和香港富商鄭志剛在會場上合影，兩人直挺挺的站著，沒有任何身體接觸，動作有些拘謹。她也和外籍嘉賓親暱合影，其中一位來頭可不小，是知名精品男錶TAG HEUER泰格豪雅的執行長弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）。

沈月跟柳真合照。（圖／翻攝自Instagram／yuetyuetxx）

除了和商界大佬合照，沈月曬出和當地女星柳真合影，41歲的柳真穿著黑色露肩長裙，兩人並肩朝鏡頭甜笑，柳真身高160公分，站在沈月身邊矮了一截，在氣勢上沈月完勝對方，掀起網友一陣討論「居然是柳真」、「這也太美了吧，好有氣質」、「喔莫！跟柳真」、「穿禮服有被美到！很漂亮啊」、「身材好辣」。