夫妻在廚房煮飯，妻子的炒菜鍋突冒出火焰，丈夫一看嚇壞，順手將一旁的女兒抱起衝出廚房並關門，留下妻子在裏頭，妻子最後面露凶光準備打人。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

廚房的火熄了，妻子心中的火卻大了！1段影片在網路瘋傳，1對夫妻與孩子在廚房煮飯，妻子面前的炒菜鍋突冒出火焰，丈夫一看嚇壞，俐落地將一旁女兒抱起衝出廚房並關上門，留下妻子在裡頭，妻子最後從傻眼變成面露凶光，拿起拖鞋準備打人，影片讓網友笑說「夫妻本是同林鳥，大難來時先抱女鵝（女兒）逃」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享一段影片，1對夫妻在家中廚房一起煮飯，過程中妻子面前的炒菜盆突然冒出大火，沒想到丈夫下一秒馬上從水槽中跳起來，並一把抱起旁邊的女兒，直接衝出廚房，離開時還不忘把廚房門關上，完全忘記妻子的存在，妻子就這樣被這「流暢動作」關在廚房內。

夫妻在廚房煮飯，妻子的炒菜鍋突冒出火焰，丈夫一看嚇壞，順手將一旁的女兒抱起衝出廚房並關門，留下妻子在裏頭，妻子最後面露凶光準備打人。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片最後廚房門被應聲關上，而妻子早就拿鍋蓋蓋上炒菜鍋滅火了，最後她轉頭看向早已「人去樓空」的父女2人，眼神冒出憤怒神情，並作勢拿拖鞋追出去；爆笑影片在臉書上瘋傳，原PO也笑說「夫妻本是同林鳥，大難來時先抱女鵝（女兒）逃」。

其他網友留言「動作一氣呵成毫無懸念」、「只有我覺得很棒嗎？會顧女兒是好爸爸啊，如果自己逃我才會開揍」、「媽媽算脾氣好了，沒拿旁邊的菜刀」、「證明他真的很愛女兒」、「拖鞋都拿起來了！災死呀」、「人家是去求救⋯你們誤會了吧」、「媽媽是廚房老手，很淡定的將鍋蓋蓋上滅火，但滅不了心中的火」、「不是應該拿菜刀，怎麼拿拖鞋」。