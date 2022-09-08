奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）傳出喜獲千金的消息，代理人於美國時間7日證實，他與第現任日籍妻子芝田璃子的女兒平安出生，芝田璃子是他的第5任妻子，這次也是他第5次成為人夫後，第3度升格當爸，消息一曝光，獲得外界祝福。

尼可拉斯凱吉透過代理人向外媒《People》證實女兒出生的喜訊，「尼可拉斯和璃子很高興宣布他的女兒的出生，母女倆都很平安。」這是他與第5任妻子首次迎來小孩出生，也是他第3度當爸，在此之前，他與前妻育有31歲與16歲的兒子，不過凱吉的長子很早就步入婚姻也有了孩子，所以出現「孫子比女兒大」的狀況。

尼可拉斯凱吉在2020年於日本拍攝電影《鬼域囚徒》，當時認識了小他30歲的芝田璃子，進而展開熱戀，大約半年後凱吉透過FaceTime求婚，接著用FedEX快遞將戒指寄往日本，婚禮則是辦在拉斯維加斯的永利酒店，芝田璃子也成為繼派翠西亞艾奎特、麗莎瑪莉、艾莉絲、小池惠里香之後，凱吉的第5任妻子，其中小池惠里香僅結婚4天就離婚。

如今傳出璃子於洛杉磯的醫院生下女兒，發言人也證實喜訊，據外媒報導，女兒的全名為奧古斯特法蘭西絲卡柯波拉凱吉（August Francesca Coppola Cage），原本凱吉計畫將女兒的名字用來紀念父親「奧古斯特奧吉柯波拉」以及傳奇音樂人約翰藍儂，把名字取名為「藍儂奧吉」，顯然他們最後改變了主意。