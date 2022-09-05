瘦子（E.SO）5月無預警宣告與圈外女友Jennifer登記結婚，隨後開心曬出寶寶超音波照，還盛大舉辦小孩性別派對，瘦子一看到是女兒，將迎來前世情人，樂不可支。瘦子上月攻蛋時，老婆挺著9個月的孕肚到場力挺，瘦子當時很擔心老婆身體，甚至請來婦產科醫生到後台備戰，據悉，瘦子老婆已順利生下處女座的女兒，瘦子升格當爸。

瘦子先前忙籌備小巨蛋個人演唱會，當時坦言很感謝老婆陪在身邊貼心打理一切，讓他專心準備演出，至於如何犒賞辛苦的老婆？瘦子笑說：「每天都在犒賞她，老婆本來就是拿來犒賞，想回歸正常生活，之前重心都在演唱會，終於可以陪伴家人了。」

瘦子向來很喜歡小孩，被封為「寵嬰狂魔」，曾透露，除了之前常買衣服、玩具給小春的兒子，現在也認大淵小孩為乾兒子，瘦子很期待女兒的誕生，準爸爸的他，興奮說：「如願以償，很自豪。」每次聊到小孩相關話題，滿臉笑意藏不住，他近期已開始替小孩選購可愛服飾，分享已購入酪梨裝、螃蟹裝等，「我會喜歡買好笑、可愛的cosplay衣服，買爆。」