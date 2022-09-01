海裕芬早就做好當媽媽的準備。（《嬰兒與母親》提供）

海裕芬早就做好當媽媽的準備。（《嬰兒與母親》提供）

45歲的海裕芬（海芬）7月底宣布懷孕喜訊，期待展開「老蚌奇育記」，獲得各界驚喜的祝福。螢幕形象爽朗大方的海芬，因演繹《花甲男孩轉大人》中的鄭光好，被大家稱為「國民姑姑」，螢幕外的她也和大家庭一起生活在眷村內，融洽的家庭氛圍讓她對延續幸福的感覺心生憧憬，她認為懷孕生子是自己生命不可缺少的經歷，規劃力超強的她，確認了目標就勇往直前，從35歲以後就為擁有自己的小生命而奮鬥，歷經10年努力終於夢想成真。

懷孕7個月的海芬登上《嬰兒與母親》9月號封面，分享即將擁抱專屬親情的幸福喜悅，不過她依然沒有透露「精主」是誰。「能夠在適當的年齡享受剛好的幸福是一件很幸運的事。」自認不夠幸運，錯過適齡時機，海芬只能付出努力祈求生命到來。不但放棄為職業節食，攝取大量富含營養的食物。近2年更乾脆從社交場合人間蒸發，以避免接觸酒精或是不健康的食物。她戲稱疫情的到來剛好掩蓋了備孕的事，每當有朋友邀約就能以疫情嚴重搪塞。

渴望孩子的她甚至求助信仰，跑遍台灣大大小小的廟宇、禱告幾萬遍，從阿里山到澎湖都有她虔誠的足跡。更用毛線將心意編織成可愛的獨角獸，祈盼夢想成真，神奇的是，在獨角獸完成沒多久竟真的得償所願，讓她當上準媽媽！

「其實聽到胎兒心跳的瞬間，擔心、害怕遠比興奮多。」一貫不拘小節的海芬表示這段時間是她人生最緊張的時刻。害怕意外發生、擔心孩子健康，所以當盼望已久的事終於實現，她的第一反應卻是小心翼翼地收斂期待。從聽胎心音、羊膜穿刺、晶片檢查到高層次超音波，每一次等待檢查結果期間她都像驚弓之鳥，容易被突然震動的手機、通知驚嚇，內心忐忑。她坦言直到高層次超音波完成以後，走在回程路上才感動得忍不住小哭一場。甚至採訪當下也止不住牽掛，常分神注意胎動情況。更自曝曾緊張到想要入手胎心音監測器，每天會不時拍拍肚皮呼喚寶寶，被家人吐槽。結果孩子等到夜深人靜才瘋狂回應，「報復」媽媽的騷擾，讓家人都啼笑皆非。

本來就健康的海芬，懷孕後體力並沒有受到影響，甚至還能去組裝嬰兒車、搬重物，她自豪地表示自己超厲害的！獨立自主的海芬懷孕後生活如常，自己烹飪、照顧外甥、熬夜拍戲工作。她表示自己會謹慎對待，但不會過猶不及地小心，也不希望受到特殊對待、耽誤工作進度。因此一直沒有公佈喜訊，導致孕期最大的困擾反而是服裝都穿不上。被問及會工作到何時，她大方回答會持續到身體狀態無法負荷為止，還詼諧地趁機教育孩子：「要撐住喔！你媽不是養尊處優的，我們家也不走貴婦路線，一切都要靠自己自力更生吼！」

為了避免寶寶長太大可能要剖腹產，海芬在孕期會控制飲食，盡量攝取原型食物。她也慶幸自己不喜歡吃甜食，在控制體重上只要維持一般飲食搭配運動就好。不過初入孕期時，她也曾經歷過一段食之無味的生活，嘴裡泛苦或無味的狀況無法改善，但為了孩子還是勉強吞下營養，反胃的時候還會強迫自己不能吐。「因為這真的是得來不易。」

珍惜這份幸運的她，一改從前對運動的懶怠，開始調整自己的生活作息，平日下班會進行快走、小跑等運動。體質偏熱的她揣著一個小火爐，仍遵守醫囑一天泡三次腳，讓她無奈大呼：「汗都用噴的！」隨著寶寶日漸成長，步入孕後期後更逐漸體驗到頻尿、易喘、窒悶的不適。胃部受到壓迫，只能少量多餐地吃飯；膀胱被擠壓導致1小時要上2次廁所等。不過她開朗地表示這些都在自己的預期中，是甜蜜的折磨，並不感到辛苦。

即將成為新手媽媽，但海芬對接下來的育兒生活完全不感到擔心。她表示自己出身於大家庭，從小與姊妹們關係融洽，甚至誤以為表姊妹是親生的，被老師指出兩者不是同母所出時，還以為老師窺破自己家族秘辛，讓人哭笑不得。不過，她對育兒日常一點都不陌生，從幫助妹妹坐月子到照料外甥都全身心投入，並非玩票性質。經驗老道的她一次可以照顧5個小孩，更笑稱「很早就準備好當媽媽了，很可能連當祖母的準備都做好了。」

心靈手巧的海芬平常還會用輕黏土或毛線做成各種動物，深受孩子們的歡迎。她表示自己很喜歡動物，尤愛象群互相照顧的團結精神，因此動物紀錄片播到象群部分，就會趁機教導孩子們在成長的路上要相互照應。擅長烹飪的她也身體力行，用料理帶給家人幸福和溫暖。姐妹們也會提醒彼此，用互相照拂的相處模式與共同的教育方針，培養家庭的凝聚力。「我希望他（孩子）以後也會誤以為表兄弟是親生的！」