得知懷孕後，孕媽咪都須經過多次的產前檢查，國健署去年（2021年）將產檢次數提升至14次，使得母嬰健康獲得更多保障。產檢項目落落長，根據千位孕媽咪的回覆，統整出前5名最讓人害怕的產檢項目，同時說明新制產檢的內容，讓正在備孕、懷孕的媽咪更加了解。

想到都心驚驚！最怕產檢項目哪5種？

這次的特別企劃，邀請媽咪與我們分享產檢的心得，收到將近1,000則回覆，談到最怕的產檢項目，每位孕媽咪有感而發，從中我們也了解到，折騰的檢查過程是其次，最擔心的是檢查結果！究竟最怕第一名的產檢是哪一項？這些項目又關乎胎兒哪方面的健康？讓婦產科醫師說個明白。

第一名：羊膜穿刺

羊膜穿刺主要是抽取子宮內的羊水，再透過羊水細胞分析，確認胎兒是否有染色體異常問題，王立文婦產科醫師施俊宇提到，「人體的染色體有23對共46條，多一條、少一條、位置不對，都會造成胎兒不同程度的問題，若是染色體對數不正常，胚胎通常會在懷孕初期自然淘汰掉，但其中要特別注意的是第21、18、13對，以及性染色體的異常，有相對高的存活率，因此可能會存活至生產階段，如第21號染色體三體症，就是俗稱的唐氏症寶寶。」

高齡產婦建議做，感染風險極低

羊膜穿刺最佳的檢查時間，是在孕期第16～20週左右，很多孕婦會擔心這樣的檢查方式，會不會刺傷胎兒，施俊宇醫師表示，每項侵入性檢查，都有一定的風險，羊膜穿刺約有2/1000～4/1000的機率，會造成感染和破水，執行的醫師會在超音波的輔助下，確認好胎盤、胎兒的位置，再進行穿刺，刺傷胎兒的機率可說是微乎其微，孕婦也不會感到明顯疼痛。「隨著年齡增長，精、卵品質下降，胎兒異常的機率也會提升，針對34歲以上的高齡產婦、夫妻任一方有先天異常疾病，或超音波檢查異常等高風險群，建議進行羊膜穿刺，且政府有補助，減少費用負擔，還能確實掌握胎兒的健康狀態。」

安全準確篩檢方案：非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY）

通常做完羊膜穿刺，需等上2～3週才能知道檢查結果，如真的發現異常，有可能就此錯過早期發現的黃金時期，另一項可考慮的方案為早期篩檢的NIFTY，但要提醒，此檢查結果為風險評估的篩檢，無法做為確診依據，好處在於非侵入性的方式較安全，且孕婦可大大提前了解胎兒狀況，與降低羊膜穿刺帶來的風險。

施俊宇醫師說明，NIFTY又稱為NIPT、NIPS，是種非侵入性的檢查，只需要抽取媽媽的血液，就能從中取得胎兒的DNA片段，透過精密的儀器檢驗胎兒基因再經統計分析，判斷出胎兒是否有染色體三體症、性染色體異常、染色體微片段缺失／重覆等染色體異常，而且在孕期10週後就能進行，接受度比較高，準確度可達99％以上，如經濟許可，又擔心羊膜穿刺風險的孕媽咪建議做。

千位媽咪來投票！最怕產檢項目前5名大公開。（圖/ 嬰兒與母親提供）

媽咪說～

郁婷媽：那根針，好長好可怕

珈綺媽：很怕戳到寶寶……

雪桑媽：好怕檢測結果有問題

害怕程度：55％

第二名：妊娠糖尿病

妊娠糖尿病指的是，孕前沒有糖尿病病史，因懷孕後體內荷爾蒙改變，對於碳水化合物的耐受性變低，而導致血糖不穩定之情況，通常會在孕期第24～28週進行「口服葡萄糖耐受測試」，自去年開始列入公費產檢。

新檢測方式需抽三次血，這樣混喝降低難受度

施俊宇醫師提到，以往二階段的檢測方法，孕婦無需空腹，喝下50克的葡萄糖，1小時後抽血檢查，血糖值若高於140mg/dL，才需再進一步接受第二階段耐糖度檢測。而近年來，政府補助的檢查方式為單一階段妊娠糖尿病篩檢，孕婦空腹8小時，先抽第一管血，喝下75克葡萄糖水，喝完後的第1、2小時各抽一管，若其中一次超過標準值（三次的標準值分別為92、180、153mg/dl），即確診為妊娠糖尿病。孕婦的飲食將需受到控制，也可能需要隨身帶著血糖機，飯前、飯後確認血糖數值。

這項「喝糖水」檢查，是許多孕媽咪的噩夢，施俊宇醫師表示，對於部分孕婦來說，因水腫嚴重，增加抽血的難度，同時又要忍受這麼久的飢餓感，也難怪被票選為第二名！「其實如果害怕糖水的味道，孕媽咪可與零卡氣泡水、檸檬汁混合喝，多少有點幫助。」

媽咪說～

喝糖水又要挨餓，孕婦受不了啦！

本身都喝無糖飲料，這個糖水真是折磨

檢查過程很耗時間

害怕程度：48％

第三名：唐氏症篩檢

唐氏症是目前最常見的先天智能障礙疾病，主要是因為第21對染色體的異常。唐氏症篩檢可分為「初唐」和「中唐」，因為此項屬於非侵入性檢查，只需要抽取媽媽的血液，建議所有孕婦在懷孕初期自費進行。

「初唐」都要做，高風險再加做羊膜穿刺

「初唐」，也就是第一孕期唐氏症篩檢，約在孕期第11～13＋6週進行，醫師會抽血再加上照超音波，檢查胎兒的頸部透明帶、心臟、肝臟靜脈導管、鼻骨、顏面角度等，合併算出風險值，如果風險值高於1/270，施俊宇醫師建議，可再進行絨毛膜採檢或羊膜穿刺，以便確診。

而錯過了第一孕期的唐氏症篩檢，在懷孕第15～20＋6週可做「第二孕期唐氏症篩檢」，又稱為「四指標篩檢」、「中唐」，準確度約有83％，略低於初唐。倘若擔心準確度不足的孕媽咪，也可以選擇NIFTY篩檢取代，篩檢結果若屬於高風險的孕媽咪，則建議加做羊膜穿刺，確認孩子是否患有唐氏症。

媽咪說～

歆婷媽：很怕自己是高風險群

佳慧媽：其實是很怕抽血～

雅琴媽：擔心看到報告結果，內心會很難過

害怕程度：20％

第四名：單基因遺傳病檢測（如SMA、X脆折）

有些胎兒因為單一基因出現缺陷，而造成罕見疾病，雖然機率不高，但確實存在，其中又以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）和X染色體脆折症最為常見。

無關懷孕次數，一生只需做一次

脊髓性肌肉萎縮症為隱性基因遺傳疾病，雖不會影響智力，但會導致孩子未來肌肉逐漸萎縮無力，且壽命會受到影響；而X染色體脆折症則僅次於唐氏症，是第二常見的先天智能障礙疾病。

施俊宇醫師提醒，以上所提及的兩種疾病，皆來自於遺傳，通常會先抽取媽媽的血液，檢查是否有這類的基因，如果有，再帶另一半來檢查，準確度約95％～98％。當夫妻兩人都帶有這些疾病的基因時，胎兒就有25％～50％的患病率。施俊宇醫師說明，此項檢查只需在懷第一胎時做，確保本身沒有這類基因，之後懷的胎兒自然就不會有，建議每位孕媽咪都要做。

媽咪說～

玫君媽：不知道自己是不是隱性基因帶原者，很擔心報告結果

晏緹媽：只要是扎針的，我都怕！

瑤芬媽：因為曾經失去過寶寶，所以對每項檢查都很小心

害怕程度：12％

第五名：乙型鏈球菌篩檢

當接近預產期，約在孕期第35～37週，孕婦會做乙型鏈球菌篩檢，國健署於特約院所補助500元，其餘會依各家醫療院所規定，負擔部分費用。

對孕婦無害，寶寶容易經產道感染

施俊宇醫師表示，人體本就與多種細菌共存，乙型鏈球菌存在孕婦的肛門和陰道，雖對孕媽咪本身無害，主要是擔心寶寶通過產道時被感染，因此引發肺炎、腦膜炎。

醫師會以專用棉棒，在孕婦的陰道口及肛門口收集，如檢查結果呈陽性，醫師會在待產時施打預防性抗生素，透過媽媽的血液，進入胎盤，傳到寶寶體內，在分娩過程，寶寶體內就會產生保護力，大大降低感染風險。

媽咪說～

寶儀媽：不太習慣被內診

雅雲媽：感覺比較不舒服

凱婷媽：主要是擔心寶寶受到影響

害怕程度：12％

問卷結果總整理

在這次的問卷結果中，除了上述所提到的前五名，像是高層次超音波、NIPT等，也是孕媽咪覺得心驚驚的產檢項目。各位孕媽咪們，看到這些結果，是不是很有同感呢！

問題：在產檢中，孕媽咪最怕的產檢項目？

公費產檢從10次提升至14次！護理師帶你走一次產檢流程

透過每次的產檢，孕媽咪能隨時掌握胎兒的狀況，原本只有10次的公費產檢，去年（2021年）增加至14次，其中也增加檢查項目，讓媽媽有機會提早了解胎兒可能存在的狀況，提前預防或治療。至於增加了哪些細項？例行性檢查又包含哪些呢？

新增4次公費產檢，內容包含這些

悠之家產後護理之家執行長黃資裡表示，將近280天的孕期，本就存在很多的不確定性，如今國健署提高了產檢次數，能讓媽媽對於胎兒的健康更加放心，她也提到，今年（2022年）1月1日起，針對妊娠40週後還沒分娩的孕婦，可以再申請第15次產檢，以隨時做好生產準備。

1. 新增4次健保給付產檢

在原本的公費產檢中，懷孕初期（0～17週）給付2次、中期（17～29週）給付2次、後期（29週後）則給付6次，總計10次。而後新增的次數，分別落在懷孕8、24、30、37週。

2. 新增2次超音波檢查

約在懷孕20週左右，健保給付一次超音波檢查，主要在於確認胎數、胎兒大小、心跳、胎盤位置，以及羊水量，而後來新增的2次檢查，分別在懷孕第8～16週和第32週後，黃資裡護理師補充，約在懷孕第8週的超音波檢查，醫師能確定胎兒是否有心跳、著床位置是否正確，以及推算預產期，如果沒有大礙，醫師就會在這階段發放媽媽手冊。

3. 增加1次妊娠糖尿病篩檢

若是患有妊娠糖尿病，恐會造成胎兒過大、出生後低血糖，也會提升孕媽咪出現高血壓、子癇前症的風險，因此國健署約在孕期第24～28週，全面補助妊娠糖尿病篩檢，透過口服葡萄糖水及抽血追蹤血糖變化，以降低母嬰的危險。

4. 增加1次貧血檢驗

同樣是在懷孕第24～28週這階段，補助孕媽咪進行貧血檢驗，由於在懷孕過程中，母體本身的血液，需要透過胎盤傳輸給胎兒使用，即早發現貧血問題，孕婦才能及時補充富含鐵質的飲食或營養品，改善症狀。

為了降低孕媽咪產檢負擔，有薪產檢假和陪產檢假，從5天增加至7天，黃資裡護理師表示，「陪產檢假的增加，讓另一半更有參與感，對於未來的親子關係也能更加分！」

別小看例行性檢查！有助追蹤母嬰健康

順利領到媽媽手冊後，孕媽咪準備開始一連串的產前檢查，除了上述提及的項目之外，每次產檢，醫師都會進行例行性檢查，包含醫師問診、量血壓、量體重、尿液檢查，以及母乳衛教等。黃資裡護理師提到，「這些檢查看似簡單，其中可能潛在某些疾病。」

黃資裡護理師表示，像是尿液中如驗出尿糖，可能是妊娠糖尿病的前兆；體重增加太多，也要懷疑是否因嚴重水腫所致，倘若又合併尿蛋白、高血壓，醫師就會判定為子癇前症的高危險群。另外，她也提到，懷孕後期補助的「乙型鏈球菌檢查」，驗出陽性的孕婦，可在產前施打預防性抗生素，大幅降低胎兒因產道感染肺炎的風險。

除了公費產檢外，隨著醫學科技的進步，自費產檢的項目種類也越來越多元，黃資裡護理師表示，近年來，國人平均生育年齡高於30歲，加上孩子生得不多，對胎兒的健康更為重視，像是非侵入性的自費檢查建議要做，如唐氏症篩檢；34歲以上，或患有某些適應症的孕婦，羊膜穿刺也是建議進行的項目，「只要經濟許可，多做一項檢查，對於胎兒的健康就能多一份保障。」

採訪撰文／Fan

諮詢／基隆王立文婦產科診所主治醫師 施俊宇．悠之家產後護理之家執行長 黃資裡

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年8月號)