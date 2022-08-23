腿部疼痛要注意！英國一位4歲男童常腿痛，但外觀完全看不出問題，屢次就醫也只得到肌肉拉傷的診治結果，直到孩子開始無法行走，媽媽驚覺不對，立刻帶孩子衝醫院要求詳細檢查，結果兒子竟是罹患了兒童神經母細胞腫瘤，且已經處於癌症第四期，必須立刻住院展開治療。

綜合外媒報導，英國一位年僅4歲的男童常常出現腿部疼痛的狀況，但男童媽媽瑞秋檢查孩子的雙腿，從外觀完全找不出問題，但因為兒子已經說了無數次，她便決定要帶孩子就醫檢查看看，但每次去看診，得到的回應總是肌肉拉傷。

瑞秋表示，本來以為是兒子年紀太小，對於疼痛忍耐度較低，所以對於肌肉拉傷的反應如此大，但她某天發現兒子開始行動緩慢、不太能走路，才驚覺事情不對勁，再度帶兒子就醫，但這次她堅持要醫師替孩子做一系列詳細的檢查，結果竟是罹癌。

瑞秋指出，兒子被檢查出罹患「兒童神經母細胞腫瘤」，且已經處於癌症第四期，也就是說癌細胞已擴散到淋巴與骨骼。因此醫師當下就安排兒子住院，展開為期18個月的抗癌治療。

根據中山醫學大學附設醫院網站資料，神經母細胞瘤是非常惡性的腫瘤，居兒童癌症第四位，75%發生在4歲以下的兒童，病童常見腹部腫塊、不明原因發燒、骨頭痛等症狀。而神經母細胞腫瘤早期不易察覺，約80%的患者發現時已轉移。治療方式包括手術切除、化學治療、放射線治療與骨髓移植，會根據癌症階段不同，採用不同療程。