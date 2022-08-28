李唯楓飾演謝祖武的叛逆兒子。（LiTV、大愛提供）

謝祖武（左起）、林嘉俐、李唯楓在劇中是一家人。（LiTV、大愛提供）

謝祖武堪稱「疼某大丈夫」，對老婆超有一套，他在主演的戲劇《冬菊，沒問題》中是個棒球迷，讓老婆林嘉俐受不了頻抱怨。現實生活中謝祖武也瘋球賽，但因為球賽通常在半夜或凌晨，為了避免太座不高興，謝祖武會邀請太太一起看球賽，順便幫她按摩，「我只要一起床看就會吵醒她，她其實不想看球賽但想被按摩，給她一些溫柔，就可以解決這問題。」

戲裡謝祖武是一家之主，戲外在家不是由他發號司令，因為大部份精力都放在拍戲，所以把一家之主頭銜給太太，連吃飯都只管買單，他曾經語重心長地跟太太說，「吃飯的地方由妳決定，妳開車帶我去，不要再讓我挑。」但嘴甜的他也補了一句，「吃什麼不重要，跟誰吃比較重要，所以妳好就好！」

而劇中兒子李唯楓是個叛逆、閃婚又離婚，隻身帶孩子回家的任性兒子。現實生活中有個學霸兒子的謝祖武，被問到若兒子也如出一轍，會氣炸嗎？謝祖武先是瀟灑地說：「就讓他去做啊！痛了就不要回來抱怨，要為自己做的決定負責任。」但話鋒一轉又嚴肅地說，「人與人之間，不管是親子、朋友，多麼親疏的關係都要互相尊重，這是人的基本課題。」