3名台灣籍男子在柬埔寨遭槍殺，引發各界震驚。由於3人均為台南人，林姓男子住東區、葉姓及程姓男子住仁德區，歸仁警分局長邱顯良表示，昨天深夜已接獲家屬報案，但他們都說，兒子只說要到柬埔寨工作，但並不清楚工作內容，經透過其他管道得知兒子被槍殺後前來報案，希望台灣警方協助釐清案情。

警方表示，3人中，綽號「宏斌」的林姓男子，有傷害、恐嚇、槍砲等前科；綽號「衡仔」的程姓男子，有恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪、毒品等前科；綽號「博仔」的葉姓男子，則有公共危險、詐欺、毒品等前科，3人分別在今年陸續前往柬埔寨，程為2月25日出境、葉為7月13日出境，林則為8月10日出境，另外，程、葉2人曾跟過綽號「黑松」的黃姓角頭。

邱顯良說，葉男母親及程男哥哥昨天深夜報案時，對兒子及弟弟前往柬埔寨的工作內容都不知情，僅強調經由「不方便透露」的管道得知他們遇害。警方受理後，除通報刑事局外，也報請台南地檢署指揮偵辦。