很多人玩交友軟體認識新對象，一名女網友分享，用交友App認識了竹科工程師，兩人透過訊息聊得不錯，就決定約出來吃豆花聊聊，沒想到實際到場後，竹科男卻以疫情為由，希望能外帶豆花回家吃，而她也傻傻跟去，結果差點被硬上，所幸最後沒有發生憾事，而她後續也報警處理，但希望能以自身經歷勸告大家網路交友要小心。貼文引起網友討論，正反兩派人馬戰翻。

一名女網友近日在Dcard上分享，透過交友軟體認識一位竹科工程師，兩人在網路上蠻有話聊，因此當對方約她去吃豆花的時候，她就欣然答應了。怎料，到豆花店後，男方卻以疫情為由，表示自己家就在附近，可以把豆花外帶去他家吃，當下她雖然覺得怪怪的，但還是答應了，如今想起來真的很傻。

女網友表示，與竹科男回家以後，兩人邊吃豆花邊聊天，也玩了疊疊樂，並沒有怪事發生，但當她準備離開時，竹科男卻突然「獸性大發」，撲上來要親她，她喊不要反被扣住手腕險被硬上，也讓她嚇到喊救命，對方才鬆手，而她也趕緊逃離。

女網友指出，由於竹科男住的大樓，上下電梯都需要磁扣，因此她只能走樓梯逃跑，一路奔跑下，發現盡頭有扇門，她以為是出口，沒想到打開後是某個住戶的家，而對方聽聞原PO的遭遇後，立刻帶她離開大樓。而她後續雖然想要報警，但又擔憂拿不出證據很猶豫，因此決定先上網分享這段親身經歷，提醒大家要保護好自己。

貼文引起網友討論，正反兩派的人馬戰翻，有網友檢討原PO跟不認識的人單獨回家，不就代表妳也有意思出來試試或找樂子嗎？在這個速食愛情的年代，不想這樣擦槍走火，請一開始就掐熄火苗；但也有許多網友安慰說，就算彼此聊的很愉快，也不要輕易相信任何人，真的很危險，好險這次沒有憾事發生，下次一定要小心。

後續原PO也補充說，這次的確是她掉以輕心了，但這不能當作侵犯他人的理由，後續她已報警處理，而她也不是想要戰工程師，因為她自己本身也是工程師，身邊也有很多疼愛女友和老婆的同行，色狼不分職業也不分外表，只是希望自己的親身經歷能成為前車之鑑，提醒大家網路交友要小心。