17歲小麗在2021年到醫院驗傷，指控媽媽的同居男友阿正，趁她在浴室洗澡闖入，將她強壓在馬桶上性侵、隔天又狠踹她肚子，且她早在讀國小時就遭染指，「爸爸」還掐脖恐嚇「講出去就掐死」。阿正到案否認性侵，但測謊未過關；小麗母作證挺男友。一審依對少年強制性交等2罪判刑9年，阿正上訴二審被駁回，仍可上訴。

小麗母親與男友阿正交往1年多後，2017年帶12歲小麗與他在中市租屋同居，阿正與小麗以父女相稱。小麗在2020年12月間向高中女同學透露：「我被強姦過，妳信嗎？」，並激動泣訴，「爸爸」從國小開始多次性侵她，如果反抗，就使用暴力，好友建議報警；2021年1月4日又再向女友哭訴，她2日再遭性侵，又被狠踹肚子。

小麗被踹後身體不適，當天由好友陪同到醫院驗傷，本來只驗家暴，但與好友談後才爆性侵，但驗傷結果，已未發現精子細胞及男性染色體。

小麗控訴，2016年5月1日晚間，「爸爸」趁她在浴室洗澡，闖進強壓她趴在馬桶上性侵；2021年1月2日晚間，趁媽媽出門買東西，「爸爸」趁浴室門鎖壞了，又故技重施性侵她，隔天早上叫她起床，她不願意，就怒踹她肚子。

小麗說，「爸爸」從2015年開始多次侵害她，她只記得2016年5月間她當時12歲及2021年1月間她17歲這2次的時間，未求助是因害怕，且顧慮媽媽很愛「爸爸」，她雖與媽媽感情不好，也沒其他親人了。

小麗長期處於憂鬱狀況，學輔導評估時，都無奈、焦慮向老師以「家庭生活比較保守」帶過，就沒有多說，還希望固定晤談，給予支持力量及關心。檢察官囑託醫院進行精神鑑定，推估她在案發後，罹患有「創傷後壓力症候群」。

小麗媽媽審理時作證表示，從小對女兒嚴厲，但2021年1月2日當天，她人在家，女兒被性侵是「不可能」的事。阿正坦承當晚僅他與小麗在家，但否認性侵，兩人沒交惡，還說：「我太寵她了，不知道這樣是不是害了她」等語，但阿正測謊結果呈現「不實」反應。

法官認定，阿正是小麗母親同居人，未妥善照顧年紀甚輕的小麗，強制性侵重創身心、情節重大，且否認犯行、未見悔意，依加重強制性交罪、對少年為強制性交罪等2罪判刑9年。

加重強制性交罪對少年為強制性交罪