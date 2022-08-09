一名有多次性侵前科的徐姓男子，去年12月隨機在路旁恐嚇一名16歲少女謊稱她竊取一家廢棄醫院的物品，佯稱自己是醫院人員，帶少女到現場要求脫光衣物採集DNA檢驗，少女信以為真，在恐懼下又擔心遭人誣陷，於是依照徐男指示彎下腰遭徐男進行指侵。法官認定徐男過去曾有類似性侵手法，依成年人故意對少年強制性交罪將他判刑4年10月。

根據判決書，徐姓男子於民國110年12月5日15時許，行經臺中市北屯區某路口時，見到一明徒步前往公車站的16歲少女小美，竟當場向小美恐嚇表示：「主任」看到她破壞及竊取一家舊醫院物品，要帶小美去找「主任」對質確認。

但小美表示要趕時間搭火車，徐男便表示可載小美到火車站，還要求小美前往某醫院舊址空屋外等待「主任」，隨後自己騎車前往該處與小美會合。接著表示要先檢查現場，還要求小美和她一起翻越欄杆進入醫院福利社舊址。

徐男竟當場要求要檢查小美有無竊取物品，假裝先查看書包，又表示懷疑她將物品藏在衣服內，當場拉開小美身上衣物亂摸。最後竟大膽表示，要採集小美的下體DNA進行檢驗。當場要求小美脫光衣物、彎腰。

小美誤以為徐男是醫院之相關人員，心裡害怕，但不敢反抗，同時為證明自身清白，乃任由徐男自後方進行指侵。事後徐男在小美回到車站，謊稱若檢驗不出DNA，會給予6000元賠償，又邀約小美隔週在前往案發地點見面。

但是小美事後詢問自己國中同學後，才驚覺自己受騙未赴約，同學則將小美狀況告知她的國中老師，是後學校立刻向警方通報而獲悉。

徐男辯稱，他僅撫摸被害少女下體，辯護律師更表示，小美驗傷時發現處女膜沒有破裂及撕裂傷，不能證明徐男確實有指侵。

法官認定，少女前後多次指證一致，且徐男有多次性侵前科，且在2006年就有以相同手法誘騙國中女生偷錢帶往工地性侵的紀錄。因此以成年人故意對少年強制性交罪將他判刑4年10月。可上訴。