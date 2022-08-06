胡瓜和前妻秀秀育有一對兒女胡盈禎(小禎)、胡釋安，雖然兩人已離婚，但仍保持良好關係，今(6日) 小禎曬出替媽媽慶生的照片，只見保養得宜的秀秀，仍保有凍齡美貌和姣好身材，讓小禎都忍不住直呼「我媽的腿居然比我還細」。

小禎替媽媽秀秀慶生，而好友佩甄也在場，只見秀秀穿上綠色襯衫內搭白色低胸上衣，下身配上花紋短褲，整體看上去氣質高雅，保養得宜的她，不僅臉蛋凍齡，身材也沒有太大走樣，讓小禎也直誇「少女~生日快樂，要永遠笑這麼開心歐(喔)，愛妳歐(喔)，我媽的腿居然比我還細，可惡。」

網友見狀也大讚「媽媽真的超少女」、「犯規，媽媽太美了」、「這個媽媽，過分了」、「是姐姐吧」、「不要說沒人知道是媽媽」、「像姐妹真的，媽媽太強了」。胡瓜和秀秀2001年離婚後，2014年和丁柔安登記結婚，雖然分開後鮮少同框，但去年小禎PO出胡瓜在KTV開金嗓的影片，身旁還有前妻秀秀，秀秀甚至對鏡頭說出：「我前夫，帥帥帥」，足以可見兩人就算離婚仍保有好交情。