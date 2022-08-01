1名新手父親日前與懷孕的妻子去參加媽媽教室，想多了解育兒知識，但他痛批整場講座幾乎變成「推銷活動」，對方講師不斷宣傳上萬元的課程商品，傻眼說「新手爸媽沒有強大的意志力，不要輕易去媽媽教室」；但多數網友認為活動是「免費」的，推銷產品的行為相當正常且常見。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他的妻子日前懷孕已達16週，他們2人決定參加媽媽教室活動，學習當新手父母，該活動一開始確實有講寫簡單、眾所皆知的胎兒事項，後來醫師換成講師，就開始變成「推銷活動」，課程商品從7萬至10幾萬都有，他發文說「根本就是類似保險推銷」。

新手父親參加媽媽教室，他痛批整場講座幾乎變成「推銷活動」，但網友認為免費的活動本來就會有推銷行為。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友當下詢問一些課程內容，對方都仔細回答，但當他說要考慮一下、不馬上購買時，對方就馬上翻臉不理他，送的小禮物份量也相當小，他說經過這次經驗，他再也不會去免費課程，發文說「建議新手爸媽沒有強大的意志力，不要輕易去媽媽教室。」

不過其他網友認為「免費」的媽媽教室難免會推銷產品，留言說「人家辦這個活動場地費、人力請講師都需要花費成本的，當然會有推銷產品的行為」、「過來人的經驗分享，媽媽教室就是去拿贈品的，除非真的對他們的產品感興趣，不然的話別太認真」、「免費的都是最貴的」、「這本來就是廠商打廣告的行銷手段呀」、「人家不是詐騙，只是在推銷自家的產品，你覺得不喜歡那不要參加就好了」。