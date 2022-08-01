8月1日是原住民族日，高雄市政府原民會今天舉辦「TAOKAO 81 原青主KEY」音樂活動，號召逾百名原住民青年穿上傳統服飾齊聚文化中心，高雄市「祖邁市長」下午出席活動現場與已回復傳統名字的青年代表同樂。

陳其邁於今年6月在茂林區獲贈「祖邁」（Comay）的原住民名字，意思是黑熊，代表勇氣、智慧。陳其邁今天除了與百名原青在致敬榜上寫下自己的傳統名字，茂林部落青年會及青年歌手、樂團也透過歌舞形式，與現場民眾共同向原運前輩致敬。

陳其邁表示，提供族人朋友們好的生活環境是最基本的，文化的傳承也很重要，今年市府各局處針對原住民族日提供多項交通及場館的優惠措施，展現市府團隊對於原住民族的尊重及重視，並邀請全民一同響應，用最親切熱情的方式，讓民眾更加認識原住民族日。

從每年的高雄豐潮原住民族聯合豐年節到這次的81原民日活動，接著年底將舉辦的「高雄市原住民族運動會」邀請民眾一起參加，體現高雄市擁有原住民16族群多元、多彩、多樣的文化特色。未來，會和所有族人朋友共同努力，讓原住民族的觀點，持續扎根在高雄每一個角落。