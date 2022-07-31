張善政、賴香伶31日參加原住民族豐年祭，牽手與原民朋友共舞歡慶。（陳夢茹攝）

桃園市楊梅區31日舉行原住民族豐年祭活動，國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶一同與原民朋友共舞歡慶豐年祭。張善政表示，他非常敬佩賴香伶過去的打拚，很尊重彼此，賴香伶則說，2人跳得很起勁，如果林智堅市長有來的話也會一起跳舞。

張善政表示，桃園原住民族人數將近8萬人，是花蓮縣以外原民朋友人數最多的縣市，但與花蓮不一樣的是，很多原民都是來桃園工作、離開原鄉到這裡打拼，原民朋友不忘豐年祭的傳統文化，這是我們應該跟他們致意的地方，並持續鼓勵原民不管在哪裡都應繼續發揮他們的文化，把桃園當作第2個家。

談及與賴香伶牽手共舞，張善政說一點都不會尷尬，非常尊重賴委員長期替勞工發聲，也對她過去種種的打拼感到欽佩及尊重。張也提及，他認為跑行程不是壓力，是了解地方、跟地方人士交朋友的方式，近期越跑越有心得、越跑越愉快，一開始當然是有點辛苦，但辛苦的代價非常值得，能跟在地朋友交好是他的希望。

賴香伶則說，院長很大方牽我的手，大家都跳得很起勁，更直呼「如果林智堅市長有來，也會牽手跳舞」，參加過很多原民活動，不同族群之間本來就是應該要共榮、和睦相處，每個族群裡都有相對弱勢的團體，這部分也要盡全力照顧、不分彼此，這是大家的共識。