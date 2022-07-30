新竹市那魯灣文化聚落30日舉辦一年一度的原住民族聯合祭典，今年擴大規畫「原光人物展」，訪問原民離家來到都市打拼的甘苦談，現場共有30攤原創市集，更有傳統工藝手作體驗、打卡送原民小禮等活動，吸引近400名市民前往體驗原民文化。

那魯灣文化聚落位在17公里海岸線最後一站，緊鄰著西部唯一的阿美族聚落，成為新竹市原住民族進行文化傳承活動、文化保存與發展之場域，市府近年也向中央爭取產業升級2.0推動計畫，逐步建立部落在地文化特色。

市府民政處長顏章聖指出，截至今年6月底，新竹市原住民族共4464人，雖不及總人口數1％，卻擁有14個族群與豐富的文化。他說，過去因經濟發展、都市化等原因，許多原住民朋友離開原鄉，到都市工作、生活與定居，市府每年舉辦聯合祭典，盼在竹市傳承原民文化。

今年聯合祭典主題是「擄馬流」，在阿美族語中有唱歌的意思，由巴奈雅文化藝術團帶來阿美族傳統特色迎賓開場，並由里巴哈克部落頭目羅金福進行祈福儀式，也邀請泰雅族及排灣族傳統樂舞展演，展現竹市原住民多元族群樣貌。

另外，為慶祝81原住民族紀念日，今年也擴大活動內容，規畫「原光人物展」，即日起至8月底，平日10點到15點、假日10點到16點，邀請民眾走訪那魯灣文化聚落。