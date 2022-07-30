許多台灣人都喜歡吃道地的日本拉麵，甚至有網友自製台北捷運拉麵地圖，吸引饕客沿著捷運路線到各地朝聖踩點。有「美肌拉麵」之稱的鷹流拉麵曾入圍《DailyView網路溫度計》「麵Q肉美湯頭濃！這些拉麵你朝聖過幾家？」拉麵排行榜第7名、日式連鎖網路口碑排行榜第15名，不過老闆近日突然在Twitter上自曝想打員工、撤出台灣，原因曝光後也引發兩派網友熱議。

image source:《DailyView網路溫度計》日式連鎖網路口碑排行（2022/04/30~2022/07/28)

▲「鷹流拉麵系列」位居網路溫度計的日式連鎖網路口碑第15名。

鷹流拉麵老闆自曝想打員工！坦言自己累了：想關閉台灣分店回日本

鷹流拉麵老闆タカちゃん26日在個人Twitter上發文，「我想打員工，但是在台灣是做不到的」，坦言已經忍耐到自身極限，甚至心碎到「想折斷員工的手臂」，文末也無奈表示「我累了，想關閉所有台灣的分店回到日本」。

繼忠孝店去（2021）年吹熄燈號後，15日鷹流拉麵也在官方臉書公告，位於台北市松山區的分店因為員工人手不足，加上教育訓練需要花一段時間，為了保持拉麵原有品質不得不做出關店的決定，「鷹流日本海軍咖哩-飛鷹將在7月31日後暫停營業，造成各位困擾還請見諒，之後重新營業時還請大家給予支持，謝謝」，鷹流東京涼麵、拌麵專門店「涼風庵」也將於近日停止營業。

日本鷹流拉麵聲量單日突破千筆討論！網友意見兩極、老闆心境曝光

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「日本鷹流拉麵」近一週聲量趨勢在7月28日因為老闆透露「我想打員工」、撤出台灣讓網路聲量達到2,434筆高峰，有網友就透露鷹流拉麵老闆堅持與日本相同高鹽分拉麵，希望傳達給台灣人不只是拉麵的味道，還有拉麵文化，「修業很久的員工不肯按照他教的方法，最過分的是跟他學拉麵道的，學了三個月就出去開店，正統修業可是要好幾年的，看得出來他受到的打擊蠻大的」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

網友也紛紛回應，「日本道地的拉麵偏鹹，可是真的好吃」、「只要開始開分店就一定會碰到員工問題」，也有人表示「他台灣店員工是真的比日本那邊隨便很多，但終歸是他一直展店問題」、「要訓練到徒弟可以獨撐並不容易」、「訓練員工本來就難，不是只有拉麵」，不過有網友認為「食物被傳到一個地方本來就要在地化」、「堅持傳統或是迎合當地口味做出修正，都是自己選擇沒有對錯」、「國情不同啊，台灣珍奶拿到美國賣，美國還不是有調整」、「坦白講，到國外開店要做得長久還是要符合當地人的口味喜好」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月22日至2022年07月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日本鷹流拉麵』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。