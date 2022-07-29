一名男勞務工被發現掉入台糖畜殖事務部的豬飼料桶內身亡。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台糖公司位在柳營區的畜殖事業部工廠29日下午4時26分，1名男員工遭發現跌入2公尺深的的飼料桶內，已無意識，台南市消防救護人員獲報到場將人救起時已無生命跡象，台糖表示工廠內都有防護措施，正了解這名外包商派遣的勞務工掉入飼料桶的原因。