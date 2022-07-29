台糖畜殖部男員工墜2米深豬飼料桶 獲救無生命跡象 17:292022/07/29 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市消防戒護人員到場施救掉入飼料桶的員工。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男勞務工被發現掉入台糖畜殖事務部的豬飼料桶內身亡。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真） 台糖公司位在柳營區的畜殖事業部工廠29日下午4時26分，1名男員工遭發現跌入2公尺深的的飼料桶內，已無意識，台南市消防救護人員獲報到場將人救起時已無生命跡象，台糖表示工廠內都有防護措施，正了解這名外包商派遣的勞務工掉入飼料桶的原因。 飛機餐驚藏濕黏黑蛇頭 空服員吃一半才發現超崩潰 生產成本高居不下 酪農籲緩解飼料高漲才是方針 男稱有飲酒酒測值0 卻因「葡萄糖」被逮 #飼料 #台糖 #畜殖 #事業部 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠病毒非實驗室外洩？最新研究揭全球疫情引爆點 13:562022/07/27 國際 高雄中油貪汙案 前勞工董事被起訴 04:102022/07/29 地方新聞 《電腦設備》英業達O-RAN大會顯身手 聯盟供應鏈建置5G智慧工廠 14:512022/07/25 財經 台糖公告光電建置土地標租案 保留3成綠電給中小企業 11:232022/07/29 財經 影》男子酒駕萬安演習直直衝 還撞傷攔停派出所所長 11:232022/07/27 社會 英研究：兒童不明肝炎可能與同時感染2病毒相關 15:302022/07/26 國際 超商座位區藏金 一坐湧商機 04:102022/07/29 時尚消費 夜鷹求偶聲擾人清夢 雛鳥萌翻了 04:102022/07/28 地方新聞 竹縣566人搶當鏟屎官 布偶貓再開放認養 04:102022/07/27 地方新聞 中山大學旁 發現疑似平埔族遺址 04:102022/07/27 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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