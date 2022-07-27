最新研究認為，比起實驗室外洩，新冠病毒更有可能透過人畜共通事件，在武漢華南海鮮市場裡引爆。

2篇刊登在國際權威期刊《科學》（Science）的最新研究顯示，新冠疫情最初從武漢華南海鮮市場爆發，病毒從動物身上傳入人類。值得注意的是，當中部份學者原本相信病毒自實驗室外洩的假設是可能的，在研究過後改變了態度，不過研究人員也強調，並未因此否決病毒從實驗室外洩理論。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，《科學》期刊昨（26）日分別刊登2篇透過不同方法追蹤新冠病毒起源的研究，2篇研究最終都得出同樣結論：武漢華南海鮮市場最有可能是疫情最初爆發的中心。

這2篇研究2月時就已經以預印本的形式在網路上公開，在經過同儕審查後於昨日刊登。

第一篇研究由多國學者使用地圖、社群媒體App等工具對2019年12月以來武漢超過150個病例進行空間、環境分析，了解最初病例的分布位置，研究人員發現，最初病例主要集中在華南海鮮市場中販售活體動物的攤販，或是到此消費的民眾。

研究人員認為，最初有2種不同病毒在動物身上流竄，之後才傳染給人類，例如2019年12月20日之前的8個病例都集中在市場西側、販售貉等哺乳動物的區域。研究人員也定位與市場沒有關聯的早期病例，發現這些患者都住在市場周遭，或在附近工作，參與研究的美國亞利桑那大學（University of Arizona）學者沃洛比（Michael Worobey）表示，這是病毒開始從市場擴散到周遭社區的跡象，因為攤販會到附近商店，進而感染在商店工作的人。

第二篇研究則分析2019年12月至2020年2月中旬中國大陸內外的病毒基因組，研究發現疫情初期武漢一共出現A、B兩支譜系，其中A譜系在基因上看起來更接近蝙蝠冠狀病毒，B譜系則似乎更早進入人類群體中，特別是武漢華南海鮮市場。

研究人員發現，病毒最早約是在2019年11月18日從動物傳染給人類，而且是來自B譜系，團隊也只在與市場有直接接觸的患者身上發現B譜系病毒。研究人員相信，A譜系病毒約是在那之後的幾天或幾周後才傳給人類，A譜系病毒主要是在市場附近居民的身上發現。

第二篇論文指出，研究顯示新冠病毒不太可能在2019年11月之前就在人群中廣泛流竄，「新冠疫情有可能是在多次人畜共通事件後引起。」

研究共同作者、加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）醫學院副教授沃海默（Joel Wertheim）坦承，短時間內出現完全不同的人畜共通事件、甚至引爆疫情的機率確實相當低，但他說當一切條件都具備後的確有可能發生。

值得注意的是，部分研究學者原先認定新冠疫情是病毒從實驗室外洩後引爆，例如同時參與這兩份研究的加州拉荷亞（La Jolla）斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）免疫學暨微生物學教授安德森（Kristian Anderson）就表示，他原本非常確信病毒從實驗室外洩，一直到團隊非常仔細地研究，如今他確信「這些數據實際上指向了這個特定市場」。

不過安德森也強調，這兩份研究並未明確證明實驗室外洩論是錯誤的，但由於研究結果非常具有說服力，以至於他改變了對病毒起源的看法。

同樣參與這兩項研究的沃洛比說，他原本也認為實驗室外洩論是可能的，但是與市場有關的病例也「並非幻想」，「這是真的，透過野生動物交易以外的其他任何方式進入人類社會並不太可信。」

研究人員希望後續其他研究能進一步了解最初是哪一種動物感染病毒，以及以何種方式感染。