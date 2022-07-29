苓雅分局於27日巡邏時，見施姓男子行車搖晃，故攔下盤查，發現置物處放著喝一半的啤酒，於是詢問施男是否飲酒，施男一開始否認有喝酒，後面又辯解說有喝一點點，說詞反覆不定，經酒測發現酒測值為0；員警見施男雙手顫抖，懷疑有攜帶違禁物品，並在車廂內找到疑似毒品的粉末，施男卻稱那是「葡萄糖」，經鑑驗結果為一級毒品海洛因，警方依毒品危害防制條例偵辦後移送高雄地檢。

苓雅分局成功路派出所員警巡邏時，見施男在車道裡偏來偏去，於是上前攔查，眼尖的員警發現機車前方的置物處放著一罐啤酒，便詢問施男有無飲酒，施男一開始都稱沒有飲酒，後來想欲蓋彌彰，又說有喝一點點，並示意要警方看前方剩半罐的啤酒證明，員警實施酒測，發現酒測值為0，戳破施男的謊言。

員警又見施男雙手顫抖，面對員警詢問，施男還辯稱那是因為有喝酒才雙手顫抖，但員警不採信施男說法，於是搜索施男機車車廂，發現車廂有兩包不明粉末及針筒，施男眼看東窗事發，趕緊辯稱那是「葡萄糖」，經鑑驗結果為一級毒品海洛因陽性。警方依毒品危害防制條例逮捕，偵辦後移送高雄地檢。

苓雅分局呼籲，吸毒有害身心健康，切勿以身試毒，也呼籲民眾如發現不法行為，請立即報案請警方到場查緝，以維護社區治安，守護民眾安居環境。

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