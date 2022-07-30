苗栗縣副縣長鄧桂菊30日參加泰安鄉公所舉辦的原住民日慶祝活動。（原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

每年8月1日是「原住民日」，苗栗縣境內擁有賽夏族、泰雅族及道卡斯族等原住民族群，為歡慶原住民日，苗栗縣政府及泰安鄉公所30日上午在新泰安鄉公所前廣場舉辦慶祝活動，請來藝人團體表演，現場喜慶熱鬧，副縣長鄧桂菊親自到場祝賀，期望大家共同尊重融入原民文化。

苗栗縣政府原民中心指出，政府於2005年明定每年8月1日為「原住民族日」，就是表彰台灣為多元文化、族群平等的社會，並肯定我國是多元族群共存共榮的國家，期盼國人都能尊重並分享特別的原住民族文化。

為響應原住民族日活動，泰安鄉公所特別邀請苗栗縣內外多元族群團體及街頭藝人前來表演，有泰雅族、排灣族、阿美族、客家等族群，此外，現場也準備免費軟陶DIY及特色風味餐，一同歡慶原住民族日。

苗栗縣副縣長鄧桂菊特別出席開幕式，她表示縣府非常重視原住民各種慶典，積極推動各類原住民相關活動，藉著這次活動除了能推廣泰安鄉風貌外，還期許更多人能認識原住民族日的歷史及由來，並促進多元文化及族群融合。期盼大家尊重並分享原住民族文化，並共同為台灣奉獻心力。

原民中心主任蔣意雄表示，為了共同慶祝原住民族日，縣政府8月份也分別在賽夏族民俗文物館及泰雅文物館等地，舉辦原住民族日系列活動，賽夏館8月2日至8月3日舉辦「賽夏族傳統服飾保存及織藝研習工作坊」，泰雅館8月5日至11月6日舉辦「自己的名字展覽」，竭誠邀請全國民眾前往參觀，一同感受原住民族傳統文化之美。