「台灣設計 高雄百點集章行動」於1日中午12點開跑，先前活動預告後，便引起廣大集章迷熱烈迴響。這次同步推出虛擬集章，只用手機就可以收集紀念章，還可以有踩點闖關般的樂趣。集滿15個虛擬章還能獲得插畫家以高雄場景為主題所創作的NFT，並加碼推出６款NFT限定T恤。

長期定居高雄的Croter洪添賢想像駁二經典圖像「工人漁婦」化身工作人員的替身使者，穿梭倉庫守護駁二。擅長在作品中融入傳說故事的角斯角斯則是讓猴子擊鼓喚醒巨虎，祝福守護高雄港的進出船隻。57以童趣筆觸讓高雄流行音樂中心成為艦艇啟航。慢熟工作室將年初燈會中令人嘖嘖稱奇的無人機展演虎爺本尊，偷偷藏在水面倒影中，彷彿也跟現場觀眾一起享受這場盛會。擅長蒸汽龐克畫風的氫酸鉀以細膩筆觸描繪蒸汽火車與水手服少女。而出身高雄的Smoky涂皓欽更是畫出了大家的心聲「高雄，好熱啊！」。

高雄幣平台還同時推出六款NFT限量T恤供民眾選購，滿足民眾實體、虛擬的收藏。想收藏這些高雄場景NFT，歡迎8月1日到10月30日前往集章處，收集虛擬紀念章，每集滿15個虛擬章即隨機贈送一款NFT，數量有限贈完為止。詳細實體及虛擬集章辦法可至「台灣設計設計台灣」官網查詢。

高雄市長陳其邁表示，過去集章文化盛行的年代，人們將景點特色轉化為線條構成的戳章，作為旅行景色、特殊紀念日的印記。而隨著時代演進，我們將高雄經典場景，如高雄港橋式起重機、令人難忘的「2022台灣燈會在高雄」無人機，或是港邊倉庫群及蒸汽火車等，透過插畫家的圖像轉譯，加上區塊鏈技術鑄造成NFT，讓民眾可以將高雄場景留存在元宇宙中，除了向百年前的集章文化致敬，也象徵各類型藝術文化與時俱進邁入新世代。