從最近公視播的《斯卡羅》片中，演出的南部原住民、福佬、客家之三角關係，公、私之間的利益糾葛，同樣的劇情也發生在中部的巴宰族、福佬、客家。

中部的閩、客漢人，也是同樣向巴宰族租地耕作，閩、客也會因缺水而產生械鬥。

原住民通常會保持中立，有時頭目、首領也會因公、私利益押一邊。但是有時押錯邊，則會造成族群分裂，而大量遷徙移民。

巴宰族至清朝嘉慶年間之後，共有兩次大規模的遷移，第一次是發生在嘉慶九年、西元1804年，由台灣中部（當時屬彰化）向北移，大致路線由東勢經卓蘭、大湖、獅潭經內山公路，也就是今台三線經新竹關西、羅浮到達宜蘭平原。

但是不幸的是，漢人已經早他們一步來到噶瑪蘭，因此雖然遷移的人數雖多，但是還是敵不過漢人，因此除了少數人留下之外，其他的族社亦紛紛遷回原部落。留下的族人只好用所持有的武器「銃」和漢人交換糧食日用品，但是有坐山吃空的危機感，所以再度遷徙到羅東拓墾，與漢人還是有土地的紛爭，不愉快。

清朝嘉慶年間，日本倭寇入侵羅東時，巴宰族領袖潘賢文率部和日本倭寇激戰，為保護鄉土而戰死陣亡。因此羅東漢人為感謝紀念他為保護羅東鄉土而犧牲，所以才在羅東城隍廟正殿，設功德主神位祀奉。

作者為教育博士，國小校長退休

照片取自羅東城隍廟臉書粉絲專頁

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