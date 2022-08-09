一名羅姓物流司機認識一名15歲少女，雙方結識為男女朋友後前往摩鐵發生性關係，羅男還偷偷拍下少女裸照，事後發現女方與其他男生搞曖昧，於是恐嚇少女要歸還先前給的2萬元零用錢，否則就要散布其裸照及影片。屏東地方法院認定羅男與未成年少女性交及猥褻等罪，判處5年6月徒刑，檢方上訴遭最高法院駁回定讞；少女家人另提損害賠償，獲賠56萬元，全案可上訴。

根據判決書，羅男擔任物流車司機，已有婚姻育有一子。與未成年少女因工作而結識，並於108年交往為男女朋友。羅男認為兩人交往期間少女與其他異性曖昧，恐嚇若不歸還交往期間給予2萬元之零用錢，要散布其裸照及影片。不過羅男早已將少女不雅照上傳IG，被少女同學認出。

判決指出，羅男於交往期間多次帶少女到汽車旅館猥褻，並發生性行為，要求少女自拍不雅照，上傳至其IG供他觀賞。羅男辯稱，與其發生性行為已滿16歲，上傳IG照也有打馬。

屏東地方法院認定羅男與未成年少女性交及猥褻等罪，判處5年6月徒刑，檢方上訴遭最高法院駁回定讞；少女家人另提損害賠償，獲賠56萬元，全案可上訴。