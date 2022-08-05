與15歲女學員嘿咻50次「月經來也要」 跆拳狼師判賠金額賠出爐

2013年葉姓跆拳道館教練與當時未滿16歲的女學生交往，並性交行為50次，刑事部分葉男遭判刑2年定讞，被害人提告求償部分，台灣高等法院認定，葉男侵害少女的貞操權，影響其日後身心發展，判賠60萬元確定。

目前就讀研究所碩士班的被害人指控，她在2013年3月學習跆拳道而結識時任該館教練的葉男，進而交往成為男女朋友，他明知她當時為14歲以上未滿16歲之女子，身心發展未全，尚無成熟之性自主及判斷能力，竟在她16歲生日前1天間與她發生性行為。

她說，葉男在賓館、他的住處及跆拳道館內，對她性交行為共50次，致她精神上受有極大痛苦，應賠償她所受非財產上損害100萬元等情。

刑事部分，葉男遭依對於14歲以上未滿16歲之女子共50罪，各判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑2年確定。

民事部分，高院考量葉男身為原告跆拳道教練，竟利用是時尚對兩性關係懵懂之原告對其之信任及尊重，對被害人性交行為之侵害情節，對其日後身心發展、交友關係之影響等一切情事，判決須賠償60萬元確定。