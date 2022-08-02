尖石、五峰山區原住民族人長期定居該地，但1984年新竹縣非都市土地使用編定公告時，房屋未能就此合法，新竹縣府與縣議會為協助民眾突破困，前年通過新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法，透過發放合法文件陸續協助族人將房屋合法化，2日原民處再到五峰辦理茅圃、黑崮部落共50戶合法化說明會。

1984年新竹縣非都市土地使用編定公告時，沒有發給當時就已存在於原住民地區房屋合法證明文件，地目也未從林地和農牧用地編為建地，導致原鄉境內有上千戶不合法房舍。原民處指出，族人在自己土地上蓋房子卻被判定非法，也沒有產權登記，孩子無法繼承，更不能做生意。

原民處指出，族人若要按照現行法規，更正編定土地、申請建照，過程繁瑣且法令嚴格，為簡化流程，新竹縣議會在前年通過原住民族地區簡化建築管理辦法，放寬建管法令，縣府也向原民會爭取經費並編列預算，邀請專家針對1984年前既有建築物調查，以利族人房屋合法化。

近幾年成功協助五峰、尖石與關西原民族人將房屋合法化，2日原民處再前往五峰茅圃、黑崮部落舉辦說明會。原民處表示，根據空拍圖以及過去資料，篩選出50戶1984年之前既存房屋，並依當時的狀態給予合法文件，族人可持文件前往地政事務所申請權狀以及更正編定土地，將林地或農牧用地地目變更為建地。

縣議員張益生表示，恢復族人居住事實並合法化，新竹縣是首個實施縣市，但礙於經費未能每個部落實行，希望縣府能爭取更多的經費跟資源，持續落實原住民居住正義。