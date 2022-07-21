陸軍裝甲564旅1名4個月軍事訓練役的全姓士兵與蔣姓士官今（21）早在進行戰車砲塔鑑定整備時，不慎遭砲管重擊，蔣男無礙，但全男命危裝上葉克膜，晚間因情況不樂觀，家屬已要求讓全男裝著葉克膜回南投家，9點22分宣告不治，父母在家中悲痛欲絕；當地族人說，全男剛從大學畢業，13天後就要退伍，原本計畫要考公職，改善家中經濟、孝順父母。

據ETtoday報導，該名全姓士兵87年次，才剛從宜蘭大學土木工程系畢業，本身是布農族，部落位在南投縣信義鄉地利村，伯父是南投縣議員全文才，全男父親工作是採梅子，母親是約聘公務員，父母今（21）第一時間聽聞噩耗相當崩潰；從小看著全男長大的族人也很悲痛，族人說全男是獨子，曾說過退伍後想考公職，改善家中經濟、好好孝順父母，如今卻已命危，讓眾人難過不已。

家屬要求讓全男裝著葉克膜回南投家，父母悲痛欲絕，當地族人說，全男剛從大學畢業，13天後就要退伍，原本計畫要考公職，改善家中經濟。（翻攝自臉書）

回顧事發過程，副車長蔣姓士官與軍事訓練役全姓士兵今（21日）上午8時，進行勇虎戰車鑑定整備作業，蔣姓士官位於另一輛車砲塔外側，全員則在隔鄰戰車內射手座位，而全姓士兵所乘的戰車砲塔疑似因操作不慎瞬間大幅度轉向，先撞擊到蔣姓士官，接著全姓士兵也遭砲尾環擊壓。

蔣姓士官事後立刻將送往恆春旅遊醫院，全姓士兵則送往恆春基督教醫院，後轉至枋寮醫院加護病房，蔣姓士官腹部挫傷、生命徵象穩定，但全姓士兵命危裝上葉克膜急救維持生命，據了解，全員為4個月軍事訓練役役男，今年4月入伍，僅剩13天就要退伍，未料卻發生意外。