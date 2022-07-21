24歲全姓士兵被砲尾環壓到重傷，目前昏迷指數3，在枋寮醫院裝上葉克膜後轉至高雄國軍總醫院搶救。（謝佳潾攝）

24歲全姓士兵被砲尾環壓到重傷，目前昏迷指數3，在枋寮醫院裝上葉克膜後轉至高雄國軍總醫院搶救。（謝佳潾攝）

24歲全姓士兵被砲尾環壓到重傷，目前昏迷指數3，在枋寮醫院裝上葉克膜後轉至高雄國軍總醫院搶救。（謝佳潾攝）

國軍裝甲564旅21日在屏東三軍聯訓基地執行戰車鑑定作業發生重大意外，25歲蔣姓士官遭砲管撞擊腹部，幸意識清醒無大礙，但24歲全姓士兵被砲尾環壓到重傷，目前昏迷指數3，在枋寮醫院裝上葉克膜後轉至高雄國軍總醫院搶救，軍方表示，全男將於8月3日退伍，請大家幫忙集氣。

軍方表示，25歲蔣姓士官是志願役下士，2018年報到，在此次戰車鑑定作業中擔任副車長的職務，24歲全姓士兵則是義務役二兵，今年4月13日入伍，結束5周新訓後抽中564旅，1個月前下基地到屏東三軍基地，為8月要展開的聯勇操演執行戰車鑑定作業，預計8月3日退伍，不料卻發生重大意外。

八軍團政戰主任樓偉傑少將表示，564旅在執行戰車鑑定保養時，疑似因砲聲不正常運動，導致蔣、全2名士官兵受傷，蔣當時站在砲管前，腹部遭砲管撞擊受傷，幸意識清楚，中午已送至高雄國軍總醫院救治，目前無生命大礙，但全傷勢就很嚴重。

樓偉傑說，全當時是在戰車內，被砲尾環壓到重傷，砲尾環主要控制砲管轉向運動，有一定重量，全受傷後無意識，但有心跳及血壓，當下立即送往恆春基督教醫院搶救，後送枋寮醫院又轉高雄國軍總醫院救治，希望大家幫忙集氣。

樓偉傑強調，整起肇因已由司令部跟軍團編組專案小組調查，士官兵在執行戰車鑑定作業時，戰車是靜止不動的，所以將釐清為何砲尾環會壓到人，以及當時砲管是左右還是上下旋轉等，相信這場意外絕不是單一動作造成，要還原整個狀況才能釐清事實，也才能維護下次訓練安全。

枋寮醫院急診室專科醫師郭萬昌指出，傷患在恆春基督教醫院急救後，又在轉送枋寮醫院途中急救一次，到院後沒有任何生命徵象，因院內唯一葉克膜正在使用中，所以國軍總醫院派心臟外科團隊前來協助替傷患裝葉克膜，傷患除胸部、背部有壓傷情況外，其餘沒有明顯開放性傷口。

至於有人質疑，該事故戰車與6年前在恆春執行聯勇操演後因操作不慎墜橋釀4死的戰車是同一輛，對此，軍方否認稱，雖都是CM11戰車，但並非同一輛，6年前的戰車目前停在兵整中心，至於編碼是否一樣還待釐清中。