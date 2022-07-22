為了因應大陸從今年6月開始，禁止檢驗出禁藥的台灣石斑魚輸入，行政院日昨宣布將投入6億元，讓全國3600多所中小學、近180萬學子在9月至今年底的營養午餐，每月可吃1次石斑魚。這是自7月初民進黨政府要求國軍配合協助農漁民政策，採購石斑魚後，又再一次推出的「紓困方案」。

本以為由國軍協助採購石斑魚，全台最大超商全聯認購分銷，以及努力開拓海外市場，可以緩解石斑魚的大量滯銷。但石斑魚過去的市場價每斤約270元，目前也許價格下跌，但以國軍官兵目前的伙食費還是吃不起的。畢竟石斑魚屬高價位產品，只有空軍飛行員副食費較高，空勤餐廳伙食才買得起石斑魚，一般部隊只能在加菜時蜻蜓點水的採購。

還記得今年2月下旬，大陸片面宣布暫停台灣鳳梨進口，於是蔡英文總統立即指示農委會擬定配套措施，避免鳳梨供過於求。於是國防部也配合農委會促銷方案，鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買鳳梨。此外，民進黨政府也試圖將鳳梨及石斑魚銷往日本及美國，但數量都極為有限，出現四處碰壁的窘境，當然只能讓國人消化。

如今繼續推出中小學營養午餐吃石斑魚，顯然是目前國內的助銷乃杯水車薪，難以達成不可能的任務。據統計今年石斑魚總產量達1萬8000噸，即使未來讓學生每月吃1次石斑魚，也只能消化1600噸，占總產量8.9%。一些家庭貧困的學生，一定會感謝政府的德政；然而石斑魚養殖戶的內心可能正在淌血，因為畢竟過了今天還有明天，過了初一還有十五啊！

民進黨政府的許多政策是頭痛醫頭、腳痛醫腳，以為頭過了身就可以過，沒有長遠的規劃。當務之急乃應努力與大陸協商，找出問題所在，讓主要市場在大陸的石斑魚，可以重回原有的龐大消費地。其實石斑養殖戶不僅是心急如焚，心裡也都很清楚，農委會陳吉仲不能只會撒錢救急，而不去解決問題的源頭，從根本解決問題。（作者為大學英文講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※