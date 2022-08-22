有網友認為中山站在線形公園整修後煥然一新，人潮增多不輸信義區，引起熱議。（資料照／郭吉銓攝）

台北市商圈眾多，東區已不如以往繁榮，但也有人氣回籠的例子。就有網友回憶北捷中山站商圈在幾年前有如廢墟，沒想到近日舊地重遊讓他大為驚嘆，認為線形公園整修，成功吸引年輕人，論點也獲得許多人贊同。

原PO近日在PTT八卦板發文表示，中山站自從衣蝶收攤後，一直以為那邊變廢墟了，「結果現在整個連起來，挺漂亮的」，感受到中山站周遭環境的煥然一新，讓他好奇發問「是不是已經超過信義區，變成全台最in的地方惹？」

有網友認為中山站在線形公園整修後煥然一新，人潮增多不輸信義區，引起熱議。（資料照／郭吉銓攝）

中山站商圈近年的變化，讓不少人有感而發，「超夯好嗎，假日市集很讚啊」、「是，可以當示範區域了」、「不得不說出站那條街跟周邊市集不錯逛」、「那條線形公園整理的很棒，晚上燈光打起來真不像公共工程的品質」、「整修後環境比較舒適，變誠品後地下街也更有質感」、「近年發展最順商圈沒有之一」。

網友也提及中山站多為年輕群族，「正妹聚集地」、「中山的辣妹比東區還多了」、「妹子多很多，線形公園X的帥爆」、「我就住這，每天有妹看，蘇湖」、「本來就很多妹會來做頭髮，現在多個來這瞎晃的理由」、「中山大約20~30妹子香，東區U40偏老了」。

不過還有人認為信義區仍是最頂的商圈，「最頂的名牌一樣集中在信義區」、「還蠻猛的，但信義區還是比較好逛」、「信義就西門北車、中山華山、東區公館妹全+」、「信義跟中山客群不同吧」。