民眾搭捷運找座位時，不免會觀察一下鄰座的乘客，就有一名網友分享，如果在捷運上找位子，自己不敢坐在正妹旁邊，好奇大家是怎麼選擇座位，引起不少人共鳴，認為坐在正妹或是帥哥旁邊，壓力真的比較大，寧願站著就好。

原PO近日在Dcard發文表示，自己上捷運找位子坐，有一個位子是兩個正妹中間，一個位子是兩個婦女中間，自己果斷選擇兩個婦女中間那個坐，也好奇「各位男森，你們會選哪個？」

貼文引起網友們討論，不少男網友也坦言不會坐正妹旁邊，「是我不敢欸，除非你長得很帥，不然就乖乖去坐在婦女中間吧，那些機會從不是屬於我們的」、「一定避開正妹啊，天曉得會不會被metoo，怎麼死的都不知道」、「選正妹旁邊都要小心翼翼，動作不能大，講話不能大聲，眼睛不能亂看」、「當然不敢，有時候正妹坐我旁邊壓力也會超大的」、「漂亮的年輕女性會讓我有壓力，感覺她們不爽會直接告性騷擾」。

另外也有女性網友坦承，會避免坐在帥哥旁邊，「超級無敵緊張！整個超害羞，做什麼都感覺很拘束不自在」、「如果是帥哥，我會從淡水站到象山」、「我也不敢坐帥哥旁邊，因為行為舉止都要很小心翼翼」、「我...不管年輕還是老，不管帥還是醜，只要是男的我都不敢坐在他旁邊」、「我都直接站著，除非兩邊都沒人XD」。

雖然不少人對正妹、帥哥選擇敬而遠之，但也有網友認為根本沒什麼，「都是位子有差嗎」、「這問題會問就是處男，笑死」、「通常有位子我就坐，管他什麼位子，反正我能不站就不站」。