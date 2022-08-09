某科技公司鍾姓負責人，去年帶著女下屬與客戶餐敘，席間鍾男疑因酒醉，講話不清楚，加上現場杯觥交錯，人聲吵雜，女下屬怕聽漏了鍾男指示，將臉湊上前傾聽，鍾男竟伸出舌頭強吻，女下屬驚嚇不已，事後質問鍾男並離職，台北地檢署9日依強制猥褻罪起訴鍾男。

據指出，鍾男去年帶女主管及另名女職員與客戶在北市松山區的鋼琴酒吧餐敘，被害女主管指控，當時鍾男酒過三巡，口齒不清，她靠近要聽鍾男說話，但鍾卻突伸舌頭強吻她，女主管驚嚇不已，將臉撇開，並唸佛號「阿彌陀佛」。

檢方調查時，鍾男辯稱他當時喝醉了，但絕對沒有對女主管做出逾矩舉動，至於現場餐敘的人則稱沒有看到強吻過程。

但檢方依據醫院診斷報告，指被害女主管事後出現創傷後壓力症候群，加上她在公司為高階主管，卻因此事已離職，沒有誣陷鍾男的理由。

檢方並依據女主管與鍾男事後簡訊對話紀錄，認為鍾男對自己酒醉程度，前後說法不一，不採信鍾男辯詞，依法起訴。

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