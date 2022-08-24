周杰倫受邀擔任時尚雜誌封面人物。（GQ雜誌提供）

周杰倫受邀擔任時尚雜誌封面人物。（GQ雜誌提供）

周杰倫受邀擔任時尚雜誌封面人物。（GQ雜誌提供）

樂壇天王周杰倫受邀擔任GQ九月封面人物，談到最新主打歌〈粉色海洋〉，找來5歲兒子Romeo入鏡，他不由自主流露出滿腔父愛：「Romeo和Hathaway其實應該都算有自己的作品了，Hathaway幾個月大時彈了幾個旋律，我幫她寫了〈前世情人〉，後來在PHANTACi的衣服也參與了設計，而Romeo在〈粉色海洋〉MV裡，都已經搶走老爸的風頭了。」

周杰倫暌違６年，推出第15張專輯《最偉大的作品》，「出道這麼多年了，到現在就是靠感覺寫歌，想寫就寫，不想寫唱片公司也不會勉強，這就是最真實的創作人。」近年來深耕影像與藝術的他，在MV這一塊也下了不少功夫，〈最偉大的作品〉MV佳評如潮，也讓他考慮想拍一部與藝術有關的電影，講述圍繞藝術家的故事，他透露也有可能自己執導也不一定！

他大手筆赴法國、澳洲取景，還有另一個浪漫的目的，就是藉由新專輯帶歌迷環遊世界提升大家對藝術的興趣，他分享：「藝術的形式有很多種，也以不同的方式觸動我們的心靈，我想藉著流行音樂拉近藝術跟大眾的距離，藝術並非遙不可及，藝術往往就圍繞在我們身邊。」

從2000年出道至今，周杰倫出專輯從來不是為了討好聽眾口味：「不如這樣說，我做音樂是改變聽眾的品味。」身為蘇富比首位亞洲策展人，周杰倫聊起對美的嚮往，難掩自信與霸氣：「我一直對自己的審美觀是非常有自信的，就像音樂一樣，是活在自己的世界的，就好比一個導演，知道這個場景裡什麼東西是對的、什麼是不適合的、什麼畫面應該在哪首歌、什麼畫面應該在音樂的前段後段。對於用鏡頭說故事我可能沒這麼擅長，但對於美感這件事，我常常開玩笑說I'm such an awesome photographer.」

近年來華語嘻哈音樂大行其道，新銳饒舌歌手輩出、曲風多元市場分眾化，身為華語流行樂的開創者，周杰倫有沒有什麼話想與年輕音樂人分享？他提到：「音樂的這條路，在錄音室是孤獨的，在演唱會是熱鬧的，在金曲獎是互相競爭的，在別人的茶餘飯後成為話題是難免的，但這些都不是重點，重點是只要在KTV點得到的，都是值得的！音樂這條路，是辛苦的，但也是快樂的。」