周杰倫在「周杰倫限定珍藏DEMO空間」曝光五首歌曲的音樂DEMO。（杰威爾音樂提供）

周杰倫在創作初期的DEMO就是以高完整度的模樣呈現。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫所屬的杰威爾音樂聯手北京「薄盒App」，推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」，由周杰倫挑選的5首DEMO組成，包含〈青花瓷〉、〈晴天〉、〈擱淺〉、〈愛在西元前〉，以及一首從未發表且完成度極高如新歌的〈紐約地鐵〉，這些向來不輕易示人的DEMO即將曝光。

音樂DEMO指的是歌曲在未發表前錄製的樣本，與其他創作人最大的不同是，周杰倫的音樂在創作初期的DEMO就是以高完整度的模樣呈現，許多合作過的編曲老師都為之驚嘆！而未經加工的DEMO呈現周杰倫創作時腦海中最初的畫面感與哼唱旋律，過去只有經紀人楊峻榮、作詞人方文山等少數人聽過，如今公開給歌迷聆聽，周杰倫笑說：「沒想到有一天竟然會給大家聽到DEMO！」

周杰倫幕後推手、杰威爾音樂總經理楊峻榮，回憶起西元2000年遇到周杰倫時，發現他已經睡在錄音室超過一年了，楊總好奇問他怎麼睡在這裡？周杰倫說：「這裡不用付房租啊，每天早上醒來，樂器就在這裡，我可以直接做音樂，超棒！」楊總說：「我每天都聽他新的DEMO，非常特別，充滿生命力！」當時他寫的許多DEMO都是想寫給其他歌手，楊總對他說：「為什麼不能是為你自己寫呢？」就這樣，開啟了他走向幕前的歌手之路。

即將推出「周杰倫限定珍藏DEMO空間」，楊總說：「這可能是我們第一次，也可能是唯一一次分享周杰倫的DEMO，它不僅僅是音樂，更是華語流行音樂史的一部分！這些創作在當時就是無價的！而現在更無可取代！多虧了區塊鏈技術，現在我們可以將這些DEMO變成獨一無二具有收藏價值的藝術品。」

周杰倫挑選了5首歌曲的DEMO放進「周杰倫限定珍藏DEMO空間」，令人意外的是，〈愛在西元前〉DEMO的前面竟有一段Rap，〈擱淺〉DEMO副歌竟唱了〈七里香〉的歌詞，周杰倫笑說：「有時候就是這樣，你可能沒有歌詞唱，你又想唱點東西進去這個DEMO，只好拿別首歌來唱。DEMO有時與完成品的部分旋律不同，他說：「在錄音室有時候感覺來了，那個旋律唱的就會跟DEMO唱的不一樣。」〈青花瓷〉DEMO裡也有細微不同之處，而編曲則幾乎與唱片相同，代表完成品幾乎忠於原味。

最特別的是，這次還特別收進了〈紐約地鐵〉這首從未發表過的歌曲DEMO，周杰倫說：「光聽前面就知道這個編曲還蠻完整的，這首歌其實是有拍MV的，在布魯克林大橋旁邊的紅磚區、雪地上。一些喜歡研究我歌曲的朋友可以研究一下DEMO，可以知道未完成品和完成品的差別在哪？你可以聽那個槍聲當作background的那個節奏，其實這蠻厲害的吼？想一想以前還蠻厲害的，現在也是蠻厲害的！」

而他的多年搭檔方文山說：「聽過DEMO的人這麼少，那它今天轉化為一個數位藝術收藏品，這樣的一個參與，我覺得也很『周杰倫』，他的音樂變成一個現象了嘛！那你去收藏一個殿堂等級的現象的作品，那不只參與了藝術事件，也參與了音樂事件，我覺得以這兩個角度去切入的話，是很有意義的！因為他叫『周杰倫』！」

談到「數位藏品」NFT，周杰倫說：「我覺得哥的經典歌曲DEMO是最適合的，當時不是為了NFT而作的，才是難能可貴的。」詳洽「薄盒Mints」官方網站。