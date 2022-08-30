【旅遊經 編輯部報導】漁光島，臺南的秘密花園，與臺南土地僅有一座漁光大橋相連的它，已成為海洋活動及觀賞夕陽的聖地。近年在慢活的漁光島場域，以漁光特色為主體，結合在地社區產業，並支持瑞復益智中心創新服務藝術陪伴計畫與「慢漫小畫室」的成立，建立共享、共好之互惠機制，以藝術為主題營造漁光島獨特的小島風光。 除此之外，漁光點點市集活動自2017年起至今，每年以不同樣貌且具創意的形式來呈現，廣受民眾喜愛回應且打響知名度。今年再度由臺南市安平區公所、瑞復益智中心、One little thing社會企業三方攜手合作，結合在地文化與公益性質，於中秋節檔期9/10（六）、9/11（日）兩日11:00-18:00，在漁光島舉辦藝術市集，歡迎對藝術、手作、文創、社區美食、公益創作等有興趣的民眾，中秋節至漁光島參與走走。

今(2022)年活動有三大主軸：

1.漁光點點市集：

集結漁光社區及特色攤位，共同展出在地私房產品：好漁、好農、好味、手作、文創等，成立職人市集，在森林裡野餐小憩，與島上原生居民說話，隨著樹葉律動，搭配海浪節奏，好吃又好逛，邀您漫步樹林間，走訪好市集！

2.漁光點點音樂會：

特邀DJ. GoldSide、莊蕎嫣Faye.Z、立凡Stuka x 鴨大、邊緣人/同溫層、怪怪大集合等知名歌手進行音樂演出，讓您走訪漁光島之餘，享受微風輕拂的音樂饗宴，一同歡渡中秋佳節！

(圖片：臺南市安平區公所提供)

3.漁光藝術課程：

結合瑞復益智中心及慢漫小畫室的社區藝術空間，舉辦各式生態教 育、親子共學、書寫、繪畫等藝術體驗課程。

臺南市長黃偉哲表示，擁有豐厚歷史紋理的安平是府城的皇冠，而漁光島正是皇冠上光彩內蘊的珍珠，值得所有市民朋友與到訪旅客遊覽駐足，一親海洋芳澤，感染漁光風采。

主辦單位誠摯民眾參與「漁光點點x小島故事集」的同時，9/24-9/25連續兩天在安平漁光島還會舉辦「2022春浪海線‧台南」音樂會！