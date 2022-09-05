MOS將在中秋連假於新北市泰山舉辦年度盛典活動。（摘自MOS官網）

中秋節除了烤肉、賞月，還能欣賞塗鴉藝術！由Mess-Age Taiwan塗鴉工作室與泰山藝文協會共同承辦的國際塗鴉活動「Meeting of styles台灣區（MOS）」，將在本周的中秋連假降臨泰山，不僅提升街頭藝術在台灣的新高度，也為城市帶來新鮮的色彩，讓泰山成為藝術文化的基地。

新北市泰山區曾舉辦過多次塗鴉活動，例如前所未有的百扇鐵門彩繪計畫，邀請超過80位藝術家現場創作，使得泰山成為街頭藝術的重要文化城市。MOS是國際級的年度塗鴉盛典，此次能夠爭取在台舉辦，格外顯得意義非凡。

本次的活動將在9月9日至11日，於泰山擁有悠久歷史的「大美」制標工廠閒置廠區舉辦。在泰山舉辦這個國際級的塗鴉年度盛事，透過國際交流與在地文化融合，不但讓台灣成為國際塗鴉活動的會員國家，更讓台灣取得國際藝文活動的認可與支持。

起源於德國MOS，原本是為了抵制當地政府對廢棄建築的拆除計畫，透過世界各地街頭藝術家的創作，使得建築牆面換然一新，而MOS組織便由此而生，成為全球最知名的塗鴉交流活動之一，20年間在全球各地舉辦超過400場活動，除了吸引數十萬觀眾參與外，更有超過千名藝術家創作。

本次活動的廠區內，有3層樓的空曠空間，可容納超過80幅以上的完整作品，幾乎可媲美活動當年發源地德國的情況。而主辦方Mess-AgeTaiwan則表示，大美製標工廠歷史悠久，加上泰山曾舉辦百門塗鴉計畫，廠方認為剛好可趁這次塗鴉活動當作大美的「畢業典禮」，在這個場地舉辦MOS再適合不過。

活動將於本周中秋連假舉辦3天的活動，除了全台灣的塗鴉人、藝術家將聚集於此之外，也順勢提升台灣的國際能見度。此外，現場還有街舞、刷碟派對、多項聲響裝置作品以及銳舞文化等領域的創作者擺設市集，展現多元、獨特的風格。