現場還有千份免費雞翅、雞腿、蛋塔、雞米糕可享用。(吳建輝攝)

從9月11日開始連續4周，由「雞饌鴨臻禽品節」打頭陣，接下來還有「彰化好羊開膳節」、「彰化豚肉好食節」、「彰化御品乳牛節」，要讓全國鄉親品嘗全彰化最優質的畜牧產。(吳建輝攝)

彰化雞鴨飼養量佔全國4分之1，是國內重要畜牧業大縣，彰化縣政府為推廣在地優質畜禽產品，特別舉辦「2022彰化畜產嘉年華」，從9月11日開始連續4周，由「雞饌鴨臻禽品節」打頭陣，接下來還有「彰化好羊開膳節」、「彰化豚肉好食節」、「彰化御品乳牛節」，要讓全國鄉親品嘗全彰化最優質的畜牧產。

彰化縣舉辦2022彰化畜產嘉年華系列活動，從9月11日開始一連四個週末，首場就以家禽為主題，由「雞饌鴨臻禽品節」打頭陣在鹿港體育場熱鬧登場，彰化縣長王惠美也現身會場，邀請現場鄉親嘗美食、看表演，體驗彰化優質的畜禽產品。

王惠美表示，彰化市國內重要畜牧大縣，像雞、鴨飼養量占全國的1/4以上，國產雞蛋更是每2顆就有1顆來自彰化，另外羊、牛奶的產量也是全國第一，所以彰化不僅農產品出眾，傲視全國，畜牧業也在國內扮演相當重要角色。

王惠美說，連續4周的畜產嘉年華，展出農特產品、靜態展覽、動態的舞台表演，還有DIY互動區等，以及大小朋友最愛的闖關活動等等，另外現場還有千份免費雞翅、雞腿、蛋塔、雞米糕可享用，婆婆媽媽也能撿便宜，像是國產土雞一隻只要300元，要買要快手腳慢恐怕就搶不到了。

縣府農業處表示，推出「2022彰化畜產嘉年華」希望能幫助雞及水禽兩大畜牧產業活絡促進消費，除了積極行銷推廣外，彰化縣政府也有智慧農業推廣中心，極力幫助農民度過疫情寒冬，也邀請全國鄉親到彰化饗食同歡，品嘗彰化優質畜牧、農產。