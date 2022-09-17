苗栗縣長徐耀昌17日在竹南鎮照南國小預定地主持國民體育日系列活動開幕式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府17日在竹南鎮照南國小預定地舉行國民體育日系列活動，包括國小棒球邀請賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府17日在竹南鎮照南國小預定地舉行國民體育日系列活動，包括國小棒球邀請賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推國民體育日系列活動，17日首先在竹南鎮棒壘球場登場的是運動i台灣，苗栗18鄉鎮市觀摩展演嘉年華，同時在棒壘場舉行國小棒球比賽，苗栗縣長徐耀昌親赴現場主持開幕式，歡迎縣民們一同加入運動健身行列，健身又抗疫，縣府教育處接下來規畫苗栗18羅漢單車騎旅，騎手將從苗栗體育場出發，以3天時間環繞苗栗18個鄉鎮市，將苗栗漂亮風情一次看完。

苗栗縣政府教育處規畫國民體育日系列活動，17、18日首先登場的是苗栗縣18鄉鎮市觀摩展演嘉年華，以及國小棒球邀請賽，包括苗栗縣各鄉鎮市舞蹈班，及社區協會團體等，共有40支隊伍，2千名社區婆婆媽媽參加，讓平日練習的舞蹈成果能展現在大家面前。

另外，在棒壘球場舉行的國小棒球邀請賽，共有來自苗栗本地、新竹市等縣市的國小棒球隊參賽，雖非是正式錦標賽性質，但小朋友們都認真地上場比賽，其中復興小學棒球隊，上場球員中有多達4名女學生，包括捕手、投手、一壘手及右外野手都是女生，各種動作都非常標準。

18日則展開「苗栗18羅漢單車騎旅」活動，全體騎手一早從苗栗縣立體育場出發，將以3天時間環繞苗栗縣內18個鄉鎮市，以單車騎行方式遍覽全苗栗各地美麗風景。同一天另外還有貓貍山親子登山健行活動，由貓貍山公園出發，遍遊功維敘步道、三湖步道等地，暢遊聯合大學八甲茶園區域，享受市郊難得的寧靜氣氛。

徐耀昌表示任內全力發展各項體育活動，讓民眾有更好的運動習慣與環境是縣府的責任，縣府團隊將持續完善體設施，讓苗栗成為全民愛運動的縣市。