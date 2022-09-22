苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎前致詞期望大家從全國賽拿回好成績。（謝明俊攝）

苗栗市明仁國中學生李弈瑢（中）榮獲中華民國世界兒童畫展特優。（謝明俊攝）

全國語文競賽苗栗場複賽成績優異者將代表苗栗縣參加全國賽。（謝明俊攝）

苗栗縣向來注重傳統文風傳承，縣府對於相關國語文競賽都非常重視，全國語文競賽苗栗場複賽已於日前結束，表現優秀的師生們將在今年12月初代表苗栗參加全國語文競賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊22日上午頒獎表揚優秀師生，期望參賽代表能為苗栗縣拿下佳績。

另外，苗栗市明仁國中學生李弈瑢，代表苗栗縣參加中華民國第53屆世界兒童畫展榮獲特優，獲得鄧桂菊頒獎鼓勵繼續她能繼續畫出佳作。

全國語文競賽苗栗場已在日前完成比賽，競賽項目包括作文、寫字、字音字形、演說及朗讀籌5項，參賽組別有國小學生、國中學生、高中學生、教師組及社會組等，競賽語系則有國語、閩南語、客家語及原住民語等4類。

縣府教育處長葉芯慧表示，培養學生能正確理解使用語言文字，是教育的重要目的，進而可運用在日常生活及工作上，給予孩子的美學教育涵養，更是教育的重要功能，舉辦語文比賽就是讓孩子們能深化所學，成為一生所用的重要基。

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎前致詞時表示，頒獎現場所懸掛的大型標語「苗栗第一 以文會友」正是語文競賽的最佳目的，過去苗栗縣參加全國語文競賽都有非常好的成績表現，這正是全縣各校校長、老師以及與賽學生們的共同努力表現，期望這次由她來主持頒獎後，代表們能拿下更好的佳績。

這次全國語文競賽苗栗場表現優秀師生及受獎人員共有259人，其中各組的第1名將代表苗栗參加12月4日在新竹市舉辦的全國賽，縣長徐耀昌期望大家能盡其所能拿回好成績。