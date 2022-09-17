副總統賴清德17日下午到南彰替民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳助選。（吳敏菁攝）

副總統賴清德17日下午到南彰替民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳助選。（吳敏菁攝）

副總統賴清德17日下午到南彰替民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳助選，首站參觀魔菇部落休閒農場，黃秀芳競選總部舉辦座談會，並端出觀光政見，黃秀芳表示，當選第一件是就是要舉辦台灣燈會，可以創造130億元經濟效益，賴清德說，辦燈會是比喻，透過燈會讓大家都知道彰化的好，多爭取舉辦各種全國指標性活動到彰化，才是行銷彰化最好的方式。

隨後，黃秀芳陪同副總德賴清到二林仁和宮、二林萬興保安宮參香，二林等6鄉鎮後援會也舉辦成立大會，一起上香祈求國泰民安，並高呼凍蒜。

黃秀芳17日公布觀光政策白皮書、舉辦公聽會，彰化縣旅遊產業協會理事長吳睿麒、台灣玻璃館董事長林肇睢、蘑菇部落總經理方世文、創意生活產業協盟會長鄭美淑等都到場，指出彰化太有料，特色太多了，還是全國神農獎最多縣市，要多多行銷，讓彰化被看見。

黃秀芳端出觀光政策四大面向，指出彰化人文薈萃，風光優美，從山到水應點線面串聯，結合所有產業，第一件事要爭取台灣燈會到彰化，原本2020年台灣燈會要到彰化，後來不辦，實在可惜，燈會可創造130億觀光產值，吸引來彰化吃、留宿等，帶動整體觀光。

黃秀芳表示，彰化有很多特色景點，像東螺溪木棉道，139縣櫻花大道，芬園黃花風鈴木等等，可惜是都單點發展，值得加以整合。並且要發展體驗型觀光、像是田尾結合業界，希望遊客來彰化住一晚，發展夜間經濟，最後，更要優化觀光環境，例如慶安水道，發展風帆、獨木舟活動等，結合芳苑海空步道和海牛等。

副總統賴清德表示，這次來參加觀光旅遊相關業者機，都是從生態保育出發，有創意、有科技，目標讓人生活得更好、更健康、更優質、更幸福，是黃秀芳幸福方程式的YZ，並指出要辦燈會是個比喻，是指爭取更多指標性活動，做最好行銷，如果人家不知道彰化的好，就沒有人要人，觀光就是幸福生活產業，選出好的縣長，就能帶領彰化被看見。