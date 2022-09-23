南投縣集集火車站、綠色隧道等美景，每年都吸引上百萬名遊客造訪。（楊靜茹攝）

遊客從台中搭台灣好行集集線到南投縣集集，將可節省約20分鐘路程。（楊靜茹攝）

南投縣集集火車站有近百年歷史，加上綠色隧道等美景，每年吸引上百萬遊客造訪，南投縣府、立委許淑華等各方努力下，台灣好行集集線23日通車，行車時間縮短20分鐘，許淑華說：「台灣好行集集線從台中市經濁水、集集至水里，該路線不僅讓居民交通更便利，也帶來更多遊客，帶動濁水溪觀光軸線。」

台灣好行集集線通車，23日在集集火車站前廣場舉辦活動。南投縣府觀光處副處長林秀梅、工務處長陳錫梧、立委許淑華、南投縣議員石慶龍、集集鎮長陳紀衡及地方人士參加台灣好行集集線啟動儀式。

台中區監理所長楊聰賢表示，台灣好行集集線涉及法令、路線變更等問題，各方歷經約2年的努力，該路線從台中火車站、高鐵台中站出發經國道，串連濁水火車站、集集商圈、水里等觀光景點，從台中市到集集原本約1小時車程，現在可以節省約20分鐘，票價還比原本的便宜26元，嘉惠居民及遊客。

許淑華説，集集是南投縣知名觀光景點，這2年受疫情影響，她和縣府及中央一直探討如何振興觀光，去年8月台鐵集集支線邊坡坍塌，台鐵仍在搶修中，她認為集集的觀光不能中斷，感謝總達客運為偏鄉交通的付出，台灣好行集集線終於通車了，透過台灣好行接駁系統幫助地方發展。

林秀梅指出，立委許淑華協助下，近期陸續啟用台灣好行鹿谷溪頭B線、埔里線及集集線 ，目前南投縣共有7條台灣好行路線，是中台灣最多台灣好行路線的縣市；為了慶祝通車，縣府推出主題套票，台灣好行集集線車票搭自行車等優惠價8折起，超值划算。

另外，交通部觀光局也舉辦「台灣好行環島串遊集點趣」活動，11月底前，民眾環島搭台灣好行，可以抽大獎，各項活動、獎項等資訊，可至台灣好行官網查詢。