嘉義縣「嘉有好市集」24日上午9點將在嘉義縣戀人公園開市，現場有再生家具展售、二手物交換站、攀樹體驗及環保闖關活動，還有小農、文創及環保議題等百餘個攤位，逛市集消費有機會抽ipad、電視機等大獎。

縣府表示，這次「嘉有好市集」為回饋鄉親推出4大活動，當日來市集的前400名民眾，可領取1份來客禮；於市集消費100元，可在攤商處兌換集章1點，滿5點贈送現金抵用券20元，滿10點贈送現金抵用券100元。

集滿10點除了贈送100元抵用券，還有1次抽獎機會，獎品有iPad、43吋電視、除溼機等600多個獎項；活動服務台定時限額發放環保闖關卡，闖關成功即贈送三明治DIY機會。

縣環保局在現場舉辦「再生家具展售」，逛市集、挑選二手再生家具，融入「綠色生活」，還有推廣「綠色消費好easy」，促進大家對碳足跡標籤及綠色消費的認識，進而願意採購碳標籤產品；此外，二手物交換站提供民眾交換二手物，減少廢棄物。

縣府表示，「嘉有好市集」每次市集有不同的特色攤商、多元的主題活動，是民眾休閒踏青、買在地好物的活動，常吸引各地民眾來消費，這次市集響應全民綠生活，也呼應聯合國SDGs永續發展目標第6項確保環境品質及永續管理環境資源，歡迎大家相揪來逛市集。