彰化縣政府積極打造正彰化縣東側外環走廊，南延段斗中路到中州路段落成。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府積極打造正彰化縣東側外環走廊，南延段斗中路到中州路段落成， 22日彰化縣王惠美主持完工通車典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府積極打造正彰化縣東側外環走廊，南延段斗中路到中州路段落成， 22日彰化縣王惠美主持完工通車典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府積極打造正彰化縣東側外環走廊，南延段斗中路到中州路段落成， 22日彰化縣王惠美主持完工通車典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府積極打造正彰化縣東側外環走廊，分北段、中段及南延段，3段總長度約28.2公里，總工程經費83.2億元，南延段斗中路到中州路段，為通往高鐵彰化站、田中工業區的要道， 22日彰化縣王惠美主持完工通車典禮，指出這路段通車後，可紓解田中市區、工業區以及高鐵特定區往來車輛，讓二水及田中生活圈更緊密結合。

田中高鐵彰化站營運以來，縣道137線山腳路沿線車輛增加，縣府打造彰化縣東側外環走廊，中段已全線通車，北段與南延段全線通車預計將在2024年竣工，將可串聯彰化東外環台74甲線、東西向快速公路－芳苑草屯線台76線及台3線，往北銜接中彰快速道路，往南接國道3號。

王惠美指出，東彰道路將成為東彰地區南北向主要幹道，讓台中、彰化、雲林的來往將更加方便，並補足過去彰化東南角交通較薄弱區塊，讓二水、田中、社頭三個經典小鎮的觀光更廣為人知。

王惠美指出，彰南延段拓寬工程，總經費為12億元，道路全長約7.56公里，起點田中鎮斗中路、終點二水鄉民生路，寬度20公尺。這次通車典禮為斗中路至中州路路段，道路長約1.02公里，已將工業區北邊門戶打通，有利工業區貨車進出，過去貨車要經過市區再進入工業區，可縮減進出時間約20分鐘，也可以避免貨車進入市區，影響市區交通，並藉此讓產業更加擴大，南延段的完成將會對地方產業形成極大助力，縣府將與地方一同努力，打通各處交通瓶頸。

二水鄉長蘇界欽、田中鎮長洪麗娜、田中工業區廠商聯議會長何源成表示，打通交通的任督二脈，對地方確實是一件好事，過去彰化縣東南角的交通不便，道路通了，產業就通了，短短時間打通田中工業區北面聯外道路，期待南面的道路在明年來完工。